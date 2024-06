Vasco Rossi es el KO Mandante que vive y lucha por nosotros en San Siro contra el poder de una dictadura que borra derechos. Con Asilo Republic burlándose de Meloni: «¡Georgia! Te amaré»

Una rica selección que no hace descuentos a nadie y está en contra de las guerras, el miedo y la locura de la sociedad actual. El mensaje del artista es claro: es un momento difícil, pero hay que intentarlo de todos modos





Estable y puro. Vasco Rossi golpea la mesa con los puños para despertar conciencias Lanza un grito desesperado de alarma contra el totalitarismo, las noticias falsas, la hipocresía, los prejuicios, el poder que niega derechos, el odio y las guerras. La música y las canciones son más efectivas que mil palabras. En nuestras intenciones, hemos ido más allá de la “lista de reproducción social” indicada, que consta de 24 pistas y un popurrí de 7 canciones.. Lo que pasó anoche, En los primeros 7 coches «Super E20» que salen desde hace algún tiempo en el estadio de San Siro de Milán, se trata de una auténtica revoluciónFue ejecutado y deseado por el KOMandante por excelencia en la historia de la música italiana. “Será difícil salir de esta situación”, pero mientras tanto el llamado del artista es intentarlo de todos modos.

Fuerte vínculo con Milán Había una gran expectación, después de los primeros entrenamientos en el Chrome Stadium de Castellaneta y las dos citas en Bibione para calentar motores, con una impresionante asistencia a esta ronda de 600.000 espectadores, de los cuales cerca de 400.000 sólo en Milán. Vasco sobrevoló Milán en helicóptero como un superhéroe hace dos días y luego se preparó para subir al escenario. Después de todo, el estadio de Milán se convirtió efectivamente en su residencia durante 20 días. “Jugaré siete partidos en San Siro, pero habría jugado diez, pero sé que los demás tienen que jugar allí también”, declaró Vasco con el clásico sarcasmo de su llegada, considerando todo, En 36 San Cyrus en total durante su carrera, su primera aparición con el «Fronte del Stage Tour» fue el 10 de julio de 1990.. Acta sellada de la entrega del pergamino de Milán entregada por el alcalde de Milán, Giuseppe Sala. Pero poco antes del espectáculo de ayer llegó una confesión de la región de Lombardía, entregada por el presidente Fontana.

«Plasco Rossi» abre los bailes rockeros – Una vez en el campo el impacto en el entorno es impresionante: Un teatro de 86 metros de ancho, 25 metros de fondo y 28 metros de alto, controlado por 5 pantallas gigantes. Con tecnología multipantalla en la que en la apertura se suceden imágenes de un dragón y luego de un corazón palpitante, los dos lados curvos ofrecen una vista de todo el estadio. Así, según la tradición, el espectáculo se abre – entre aplausos de 58.000 aficionados – con tres piezas sólidas y puras, diseñadas para causar un «shock» inmediato al público. comienza con «Plasco Ruso» (que falta en el cartel desde 2018) y no es casualidad porque en los últimos años la “pandilla” se ha expandido significativamente “El término pandilla Blasco nació en Rimini o Riccione durante el verano – dijo Vasco en las redes sociales – Yo Estaba con unas amigas de Milán y llegaron un poco tarde a casa. Recuerdo que tenían 18 años cuando la abuela vio llegar a una de las niñas, se enojó y le dijo: En mi opinión, estabas con los Blasco. La pandilla Rossi.

Recoge sandías y desechos de tierra. – Entonces llega «República de Asilo» Fue escrito hace 40 años y dedicado, como era de esperar, al Primer Ministro. Georgia Meloni. Se han modificado algunos versos de la canción: “Necesitamos un agente y luego verás con la policía que la situación volverá a ser como antes – canta Vasco – ¡George! Te amaré, sí, Georgia, te amaré.«. «Le disparas» Lo que resuena como una advertencia, hoy más que nunca: “Siempre ha sido fácil cometer injusticia. Tomen, jueguen, crean, pero ahora tengan más cuidado porque todo está escrito.» Entonces Vasco se dirige a su ejército pacífico: «¡Siempre estamos aquí, claros y vivos, y finalmente en Milán! Estamos aquí esta noche para rockear. Es la exhibición más poderosa del universo, la primera de los Siete Magníficos: Siete Veces Siete San Siro”, mientras que los números del 1 al 7 se desplazan en la pared para recordar el récord que Vasco batirá este año en Meazza. Una velada “contra los sinvergüenzas que gobiernan este mundo”.

No faltan cosas buenas – También está el bienvenido regreso, después de 17 años. «Sólo un poco ayuda mucho».. Una necesidad urgente y necesaria porque la canción parece haber sido escrita en el año 2024 y está dedicada a todos aquellos que rápidamente se les meten en la cabeza (“Simplemente ve a la televisión y la gente te reconocerá inmediatamente en la calle”) pero también a los que “no hace falta mucho para ser fanático” y van La idea es que Mateo Salvini. Cabe destacar una de las joyas de la colección. «Jenny está loca» Lo cual vuelve 14 años después. Una canción importante y sensible que habla sobre la depresión, una enfermedad que parece extenderse cada vez más en la sociedad moderna. Una canción agridulce, pero que deja un rayo de esperanza: “Quizás algún día se cure”. La única combinación de la velada es muy rica: “Bruja (Saturday Night Singer)” y “Qué quieres de mí” y “Quieres quedarte quieta” y “Quieres algo de mí” y “Ojos azules” e “Increíblemente romántico”..

Vasco toca los hilos del alma -No te lo puedes perder «Los errores que cometes», estrenada en septiembre de 2023 coincidiendo con el estreno de la hermosa serie documental producida por Netflix “Il Survivor”. Pero de la montaña rusa y la adrenalina de las guitarras y el rock, a veces uno necesariamente baja a entusiasmarse y Vasco sabe tocar las cuerdas del alma. Por ejemplo con «Ángeles», Dedicado a Maurizio Lolli, gran amigo y primer entrenador, fallecido en 1994 a la edad de 43 años de cáncer. “Aquí y aquí… los ángeles no vienen aquí con luciérnagas y cigarras”, gritaron al unísono 58.000 personas. Luego están los árboles de hoja perenne «Salida», dedicado a todas las mujeres -pero también a los hombres- que luchan cada día por sobrevivir. Apareciendo a prueba de bombas uno por uno: «Díselo a la luna», «Si pudiera decírtelo», «Somos sólo nosotros», «Vida imprudente», «Balada» Un canto de adoración para generaciones enteras «Amanecer claro», fue recibido como siempre con júbilo general entre el confeti. Luego salimos del campo con una sonrisa y cierta certeza: la unión hace la fuerza (siempre).

Seguidores de la gira Denise Farrow fue elegida como patrocinadora de la gira y conoció a Vasco en Los Ángeles, quien luego le regaló la canción «Libera e se mi va» como regalo del Día de la Mujer. De hecho, Denise abrió para Vasco en San Siro en 2019, y este año actuó con una banda exclusivamente femenina. Ravi, cuyo nombre real es Raffaella Beratoni, y que con su banda “XXENERGY” ya abrieron la gira 2022 y 2023.

Luego volamos a Bari. – Después de la primera aparición en Milán, se repetirá esta noche, 11, 12, 15, 19 y finalmente el 20 de junio. Blasco viaja luego a Bari con cuatro fechas (25, 26, 29 y 30 de junio) en el Estadio San Nicola, con todas las entradas agotadas, y aquí también, por primera vez: nadie había hecho antes cuatro directos consecutivos. Este es un espectáculo en vivo que no debe perderse porque se trata de «equilibrio sobre locura». Pero esta «fascia» es simplemente una locura saludable que amamos con locura.

La escalera «social». – 1. Blasco Rossi 2. República de Asilo 3. Dispárale 4. Los errores que cometes 5. ¿Cuántos años tienes? 6. ¿Cómo estás? 7. Viviendo sin ti 8. Burbujas 9. Jenny está loca 10. Sally 11. Domingo loco *Interludio 2024 / Eco del Lago* 12. Gran Película 13. Fin del Milenio 14. Ángeles 15. No hace falta mucho 16. Alguien dice que no 17. La Bruja (Cantante del Sábado Noche) / Qué quieres de mí/ ¿Quieres quedarte quieto? / Quieres algo de mí / Ojos azules / Romance increíble / Me río de ti 18. Rebobinar 19. El mundo que deseo 20. Dile a la luna 21. Si pudiera decírtelo 22. Sólo nosotros 23. Vida imprudente 24. Canción 25 Amanecer claro