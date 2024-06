Hepatitis C, virus silencioso: datos en Italia y cómo realizar las pruebas

a’Hepatitis C Es una de esas infecciones silenciosas de las que poco se habla, aunque, a la vista de los datos, afecta a más personas de las que se cree. Las últimas estadísticas del Istituto Superiore di Sanità lo revelan Italia es el país con mayor número de pacientes europeos tratados por hepatitis CAl menos 260.000 pacientes han sido tratados desde 2015 hasta la fecha.

Pero los datos oficiales no tienen en cuenta los casos de infección que aún no han sido confirmados. Las últimas estimaciones son aprox. Miles de casos inesperados de hepatitis C, con especial prevalencia entre adultos de entre 35 y 75 años. Esto se debe a que la infección inicial por el virus de la hepatitis C es aguda en la mayoría de los casos, explica la ISS. Asintomática y anictérica.. Según estimaciones de la OMS, hay al menos 50 millones en el mundo Personas con infección crónica por el virus de la hepatitis CY el número de nuevos diagnósticos aumenta a un ritmo de un millón cada año.

Hepatitis C: personas en mayor riesgo, a menudo sin saberlo — mas que Las personas infectadas con hepatitis C no experimentan ningún síntoma Muchos se dan cuenta de que se ven afectados sólo cuando empiezan a aparecer los primeros daños hepáticos, pero esto también puede ocurrir meses o incluso años después de la infección, con consecuencias graves como insuficiencia hepática, cirrosis y cáncer de hígado. Los datos de la ISS hablan claro: hasta el 85% de los infectados sufrirán enfermedades crónicas y 20-30% de los pacientes con hepatitis C crónica En el transcurso de 10 a 20 años, desarrolla cirrosis y, en aproximadamente 1 a 4%, cáncer de hígado.

Cómo presentar y cómo realizar el examen — La hepatitis C se transmite por Contacto directo con sangre infectada con VHC. Esto significa que existe un mayor riesgo de infección al compartir artículos de cuidado personal como cuchillas de afeitar, cepillos de dientes, kits de uñas, agujas o jeringas e incluso hacerse tatuajes o perforaciones en el cuerpo con agujas no esterilizadas. Hasta hace unas décadas, gracias a la poca fiabilidad de los análisis de sangre, no era difícil infectarse después de una transfusión de sangre o un trasplante de órganos, razón por la cual quienes se habían sometido a transfusiones de sangre o trasplantes de órganos antes de 1992 estaban implicados en contraer la infección. Muchas campañas de detección en Italia.

Incluso aquellos que aún no presentan ningún síntoma pueden infectarse y por ello es necesario someterse a pruebas. Prueba para diagnosticar la hepatitis CEspecialmente si perteneces a los grupos de riesgo. La buena noticia es que el Ministerio de Salud lo ha promocionado en todo el país. El cribado gratuito está dirigido a personas nacidas entre 1969 y 1989 Identificar y tratar a las personas que no son conscientes de su positividad.

¿Cómo funciona la prueba de hepatitis C? — La prueba de hepatitis C es rápida y sencilla: Una muestra de sangre es suficiente., incluso sin necesidad de ayuno, para comprobar la posibilidad de la presencia de anticuerpos específicos contra el virus. En caso de positividad, en la misma muestra se buscará la presencia de material genético del propio virus, y en base al resultado se tomará una decisión con un especialista sobre cuándo iniciar el proceso de tratamiento antiviral.