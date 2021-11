Vacuna para niños de 5 a 11 años: llegará el lunes

Dijo que la aprobación de una vacuna contra Covid para niños entre 5 y 11 años por parte de la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) «puede esperarse entre hoy y mañana». Giorgio PaloJefe de la Agencia Italiana de Medicamentos (Aifa). La decisión se esperaba inicialmente para el lunes 29 de noviembre. Palù dijo en una entrevista con SyTg24 que si se confirma la noticia, «es muy probable que se dé luz verde en Italia el próximo lunes». Después de la aprobación de la EMA, también se requiere Aifa, que generalmente sigue unos días.

“Para los niños – explica Palù – el panorama está cambiando y el riesgo de infección es mucho mayor que el de una vacuna. Si en el pasado, con la variante Alpha, el 2% de los niños estaban infectados, hoy estamos llegando al 25-30 por ciento . Los datos epidemiológicos nos dicen que el grupo de edad De 4 a 11 años tiene el mayor número de casos. Hay niños en el hospital que no tienen comorbilidades, y hay niños que desarrollan síndrome inflamatorio multisistémico, es decir, difuso a diferentes órganos . «

El presidente de Effa no descarta que los niños entre las edades de 5 y 11 años deban ser vacunados, incluso si una hipótesis similar no está actualmente sobre la mesa del gobierno y sería profundamente divisiva. «Para cumplir con la vacunación, los riesgos y los beneficios deben sopesarse cuidadosamente, pero recuerdo que un tercio de los niños hospitalizados no tenían comorbilidades y los estudios de validación no mostraron ningún riesgo para las vacunas».

Los viales para niños (la licencia debe ser para Pfizer en este momento) son diferentes de los destinados a adultos y aún están en producción. Tiene tapa y etiqueta de color naranja. La distribución debería realizarse simultáneamente en todos los países europeos y las previsiones de momento hablan de los días inmediatamente previos a la Navidad. Aún no se ha decidido si las administraciones se realizarán en centros -que se han reducido en los últimos meses- o en consultorios de pediatras. En definitiva, la autorización de la AIFA y la EMA no supondrá la salida inmediata de la campaña de vacunación, que de hecho podría tener lugar justo después de Navidad.

Palù también habló sobre la ola actual en Italia. «Mirando las cifras, hay un crecimiento de infecciones, que no es exponencial como el año pasado, sino lineal. Algunas áreas están superando el umbral crítico de hospitalización en el campo médico y reanimación, por lo que debemos mirar con distinción en la evolución de la epidemia «.

Alerta del ECDC: ‘Pico en diciembre, tercera dosis para mayores de 18’

“Los escenarios recientes desarrollados por el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades” indican que la carga potencial de enfermedad en la UE de la variante delta será muy alta en diciembre y enero, a menos que se implementen medidas ahora. La salud pública combinada con los esfuerzos continuos para aumentar la entrega de vacunas entre la población en general ”. Dijo que Andrea Ammon, Director del Centro Europeo para el Control y la Prevención de Enfermedades, en la presentación del nuevo informe sobre la tendencia de Covid en Europa.

“Desde principios de año, hemos visto el rápido inicio de los programas de vacunación en la Unión Europea que han logrado evitar muertes y reducir los ingresos hospitalarios y la transmisión del virus.. El experto destacó que aún existen grupos de edad y categorías en las que la cobertura de vacunación sigue siendo inferior a la deseada, incluso en países que han logrado una buena cobertura de vacunación en general. , introduciendo dosis de refuerzo para todos los adultos y reintroduciendo medidas no farmacéuticas. «

Los países de la UE deberían considerar la posibilidad de administrar una dosis de refuerzo a todos los adultos de 18 años o más, dando prioridad a las personas mayores de 40 años «se recomienda una dosis de refuerzo a más tardar seis meses después de la finalización de la vacunación primaria». La tercera dosis «aumentará la protección contra las infecciones por inmunodeficiencia».