MN EN VIVO – Hacia Atl.Madrid-Milán: El titular de Giroud, Krunic por delante de Leao. Romagnoli está de vuelta

Esta es la posible formación del Milan: (4-2-3-1) Tatarusano; Calolo, Keir, Romanoli, Theo; Tonali, Casey; Saelemaekers, Díaz, Kronich; Jerrod.

14.13 – El pito esloveno, Slavko Vincic, dirigirá el partido de esta noche entre el Atlético de Madrid y el Milán. El árbitro de Maribor y los rossoneri se cruzaron en su camino solo una vez: la temporada pasada. Sin embargo, este precedente con Vincik no es nada positivo, ya que está plagada de muchas controversias. El citado partido se remonta a la Liga Europea del año pasado y el partido terminó con un marcador de 1-1 entre Manchester United y Milán. Seguramente recordará los dos grandes errores que constituyeron el doble enfrentamiento que luego vio a Inglaterra entrar en los cuartos de final de la competición. Primero descartó usar el VAR un gol perfectamente normal de Frank Casey alegando que era un balonmano marfileño (no había fotos claras para demostrar el toque), luego no dio una segunda amarilla a Scott McTominay por una falta obvia sobre Ryde Krunic en el borde del área. Fue la primera parada. Luego, el United ganó 0-1 sobre el tirano y se clasificó.

13.35 – Cada vez llegan más confirmaciones del Madrid sobre la presencia de Raddy Krunic en el once inicial rossoneri, que enfrentará al Atlético en lugar de Rafael Leao. Con el bosnio en el campo, que cubrirá el rol del mediocampista ofensivo, Brahim Díaz será el extremo izquierdo.

13.24 – Según informa nuestro corresponsal en Madrid, el partido entre el Atlético dirigido por Diego Simeone y el AC Milan dirigido por Stefano Pioli, habrá cerca de 62 mil espectadores. La capacidad máxima del estadio Wanda Metropolitano es de aproximadamente 69.000 espectadores, y por tanto, habrá prácticamente un aforo completo.

13.11 – Aquí está la posible alineación del Atlético de Madrid: (3-5-2) Oblak; Savic, Jiménez, Hermoso; Llorente, de Paul, Cook, Limar, Carrasco; Suárez, Griezmann.

12.01 Matemáticas dice que el Milán todavía espera clasificarse para los octavos de final de la Liga de Campeones a pesar de haber acumulado solo un punto en los primeros cuatro partidos del Grupo B: los rossoneri tendrán que vencer al Atlético de Madrid esta noche y luego al Liverpool el 7 de diciembre. en San Siro. Como explica el Corriere della Sera, el diablo ya no es el dueño exclusivo de su destino: una doble hazaña contra Colconeros y los Rojos puede de hecho no ser suficiente, Milán también debe mirar los resultados del Porto que tendrá que sumar un punto en la mayoría de ellos en las últimas carreras.

10.28 El partido de esta noche contra el Atlético de Madrid es un derbi muy personal para Brahim Díaz. El Milan X, de hecho, sigue siendo propiedad del Real Madrid y en la edición de hoy de El País dijo en vísperas del partido del Wanda Metropolitano a juzgar por la difícil posición de los rossoneri en el grupo: «Matemáticamente todavía podemos clasificarnos – dijo el 22-«. malagueño de un año -, hasta ahora nos falta esa suerte que siempre necesitamos en la Champions League. Aunque demostramos que sabemos jugar tan bien como en el partido de Liverpool. También en la ida ante el Atlético metimos en una actuación asombrosa. Y el objetivo de esta noche es entrar al terreno de juego y proponer nuestro juego. Y conseguir los tres puntos «.

10.08 – El sábado en Florencia, Rafael Liao se vio obligado a abandonar el campo en los últimos minutos por unos calambres. El portugués, también gracias a los problemas físicos de Rebek, juega mucho y en los últimos partidos luce algo cansado y estresado. Por eso, dado el partido de esta noche ante el Atlético de Madrid, Stefano Pioli está pensando en darle un poco de descanso y no dejarle arrancar desde el primer minuto: como apuntaba esta mañana La Gazzetta dello Sport, Rady debe jugar en su lugar. Krunic, quien servirá como mediapunta cuando Brahim Díaz se mueva hacia el extremo izquierdo.

10.00 – Respecto al partido fuera de casa en Florencia, habrá tres novedades en el once inicial del Milan que saldrá al campo esta noche ante el Atlético de Madrid: Alessio Romagnoli sustituirá a Matteo Gabbia en defensa, y estarán Raddy Krunic y no Raphael Leao, mientras que el delantero Olivier Giroud lo será. La Gazzetta dello Sport publicó esa mañana, explicando que el sueco debería partir desde el banquillo porque ha jugado mucho en el último período, incluidos dos partidos para su país. Es probable que el número 11 de los Rossoneri regrese a la liga el domingo contra el Sassuolo. Así, es Giroud quien lidera el ataque del Milán, que sigue seco en la Champions League. Además de Ibra, también es probable que descanse Rafael Leao, que salió con calambres el sábado del partido contra la Fiorentina: el portugués, también por los constantes problemas físicos de Rebek, juega mucho en el último período y para ello necesita para respirar un poco también. La decisión final se tomará solo unas horas antes del partido contra el Atlético de Madrid, pero la sensación es que Rade Krunic estará en el campo desde el primer minuto y no Leao. De ser así, el bosnio serviría como centrocampista ofensivo, mientras que Brahim Díaz se movería hacia el extremo izquierdo.

09.58 – A la luz del partido de esta noche contra el Milán, el defensa del Atlético de Madrid José Giménez dijo a la Gazzetta dello Sport: «Es una final, para ellos y para nosotros: no hay margen de error, no podemos permitirnos perder puntos. Ganan. Ellos también, así que va a ser una buena combinación. ¿La clave? Los episodios, los detalles. Va a ser una combinación totalmente estratégica. Conocemos sus puntos fuertes, tenemos que absorberlos, sabemos cómo deshacerlos y a partir de ahí vive los episodios «.

09.19 – En cuanto al equipo rossoneri que jugará el partido de esta noche contra el Atlético de Madrid, la edición de hoy de la Gazzetta dello Sport es noticia esta mañana: «Giraud será el titular, esta vez descansando Ibra. Krunic es más que Liao». Un respiro para el sueco tras el doblete en Florencia, el francés liderará el ataque de Milán. El portugués está cansado después de jugar mucho en las últimas semanas y parece que Stefano Pioli está listo para poner a Krunic en su lugar desde el primer minuto.

08.00 El Milan se presentará esta noche en el Wanda Metropolitano con un solo gol, que es vencer al Atlético de Madrid (quizás por dos goles y por tanto la diferencia de goles es mejor en partidos directos si llegas con puntos iguales) y así mantener las esperanzas de la clasificación. para los octavos de final de la Champions League. Desafortunadamente, los rossoneri también tendrán que mirar los resultados del Oporto en los dos últimos partidos, pero es necesario, ante todo, llevar los tres puntos a casa esta noche. Como mencionó el Corriere della Sera, esta es una noche desde adentro o desde afuera del diablo. El camino hacia la segunda ronda es arduo, pero no imposible: primero necesitamos una doble victoria sobre Atlético de Madrid y Liverpool y luego, con suerte, el Oporto no ha anotado más de un punto en los dos últimos partidos de la fase de grupos. Así, el destino del Milán no está del todo en sus manos, también depende de los resultados de los demás, pero antes que nada tenemos que vencer a los españoles.

