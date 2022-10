Usage: De la mina al patio de recreo para estar con su hijo, la imagen es viral – el mundo

(ANSA) – NUEVA YORK, 28 de octubre – Salió de la mina y sin posibilidad de ducharse corre hacia la cancha para ver un partido de baloncesto con su hijo. El rostro negro de trabajo de Michael McGuire no pasó desapercibido en las gradas del Rupp Arena de Kentucky, y una foto tomada por un fanático se volvió viral en las redes sociales.



Según el propio McGuire durante una entrevista, solo quedaban 45 horas disponibles para llegar a tiempo al inicio del partido y que su hijo Easton disfrutara al máximo de su primera experiencia sobre el campo.



«O me iba directamente allí (al estadio, Ed) -explicó- o me hubiera perdido la mitad del partido para irme a casa, ducharme y cambiarme». Así que decidió no arriesgarse a decepcionar al pequeño y mantuvo su ropa sucia así como su cara toda negra. La foto también fue destacada por el entrenador John Calipari del equipo juvenil de baloncesto de la Universidad de Kentucky, quien decidió regalarle a toda la familia unas entradas VIP. (Relación comercial).