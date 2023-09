«Uno de mis antiguos alumnos se sometió a una cirugía de tiroides».

Equipo excepcional

“Acabo de llegar a casa después de haber sido ingresado en el hospital para una cirugía. Siempre la tiroides, esperando que este proceso sea decisivoEl inmunólogo explica. Parece que la operación ha ido bien y extiendo mi agradecimiento público a todo el excepcional equipo dirigido por el profesor Maurizio Iacobone, Un departamento muy organizado representa Excelencia sanitaria en Venecia en su máxima expresión”. El profesor siempre está en las redes sociales. Luego dijo que tenía una sorpresa. Lo cual dejó su corazón lleno de alegría, haciéndole comprender el camino que debía tomar en el futuro.

“Lo que más me sorprendió y emocionó fue que entre los médicos se encontraba un exalumno mío. Cuando me habló de la cirugía, se detuvo en un momento. Y me dijo: «Bueno, de nada sirve que te explique estas cosas: de ti he aprendido cómo funcionan la inflamación y la fibrosis». «Fingí que no pasó nada, pero claramente me afectó mucho».