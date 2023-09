Antonella Clerici llora en «Siempre es mediodía»: la visita sorpresa de Anna Morrone. Así es como fue

La presentadora, que quedó sorprendida por la presencia del chef en el estudio, se emocionó visiblemente y se dejó llorar de la emoción.

Sonríe alegremente y corre al estudio.. Luego lágrimas y cálidos saludos. claramente emocionado, Antonella Clerici vuelve a abrazar a Anna Morroneun invitado sorpresa en siempre es mediodía. Una visita inesperada, que hizo las delicias del locutor. Por otro lado, el querido dúo televisivo ha compartido más de veinte años de vida profesional. prueba de cocinaEntrando en las cocinas italianas con sus recetas. Luego, en 2018, Morrone se despidió del histórico programa Rai1, dictado sobre todo por un cambio de dirección, pasando el testigo a Elisa Isoardi -Y la separación por problemas logísticos. De hecho, el chef, que vivía en Roma, tuvo que viajar todos los días para acompañar a Clerici en su nuevo programa, transmitido desde los estudios Rai en el corazón de Milán. Pero hoy, profesor y alumno se encontraron donde empezó todo: frente a la chimenea..

“Anina, no esperaba verte”, comenzó emocionada la azafata. “Pero no podía perdérmela. Vas a empezar a cocinar hoy, cariño, tuve que quedarme aquí.«, responde cariñosamente el chef de 84 años. «Me alegro mucho de que hayas venido, no me lo esperaba. ¿Dónde te escondí? Imagínate, escuché tu voz y dije: “Joder, como la primera vez” – prosiguió el locutor -. Ahora ven aquí, tienes que ayudarme”. Y luego pasamos a preparar la salsa de atún. Juntos como en los viejos tiempos. Una vez finalizado el directo, Antonella Clerici publicó en sus redes sociales el vídeo de la sorpresa y el abrazo con Morrone, que también fue compartido a través de la cuenta oficial È sempre mediodía. Varios usuarios inmediatamente comentaron: «Entonces uno se pregunta por qué amamos tanto a Antonella Clerici. Uno escribió: ‘Porque Antonella es esto de aquí'».Por eso te queremos tanto. eres tu. Eres espontánea, sin filtros.Otros enfatizaron que “los romances en el lugar de trabajo son raros, pero cuando son puros y reales, son hermosos”.tengo gemidos en mis ojos«; Todos estábamos conmovidos. «¡Yo también comencé a llorar! «Fue como si viera a su madre. Era hermosa». siempre es mediodía Debutando con un 16,4% de share, subió hasta el 17,5% ayer 13 de septiembre y atrajo a 1.604.000 espectadores a la pantalla.

Ver más