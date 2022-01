Una vez que salga por la puerta y regrese por la ventana, la tarifa de la licencia RAI seguirá en la factura, pero veamos quién tiene que pagarla.

En verano, la posibilidad de revocación completa y permanente de la licencia RAI de factura de luz. La promesa del Primer Ministro indica que la reforma podría realizarse a través de la Ley de Competencia Anual de 2021. Por lo tanto, la tarifa podría haberse liberado del proyecto de ley a partir de enero de 2022. Sin embargo, después de la pausa de noviembre y diciembre, esto volverá a presentarse. . Impuesto malo, siempre diferido dentro de los 10 meses.

Luego, en enero, 90 € desde Licencia RAI ترخيصDividido en las cuotas indicadas en la factura de la luz. Esto significa, al menos por el momento, que el Primer Ministro no cumplirá con su compromiso. plan de recuperación con la Unión Europea. Esto, a pesar de que el proyecto estuvo presente en el anexo de implementación del Consejo Europeo, con la aprobación del PNRR. Al final, después de salir por la puerta y volver por la ventana, la tarifa de la licencia de RAI seguirá en la factura, pero veamos quién tiene que pagarla. Entremos en los detalles.

Una gran decepción para los contribuyentes es que la tarifa de la RAI recaiga sobre la carga de la factura de enero durante 10 meses. Todo esto, con regularidad, como si nada hubiera pasado. Pero al igual que antes, existen exenciones, al igual que antes, a saber, las siguientes.

El primero se refiere a quienes no disponen de televisor en ninguno de los hogares donde trabaja el usuario de electricidad. Este último no debe ser de su propiedad ni de ningún miembro de la familia registral. Esta circunstancia constituye objeto de una autodeclaración, a ser ejecutada en un formulario específico que se puede descargar de la página web de la Agencia Tributaria. Otro caso de exención se refiere a los ciudadanos que han cumplido los 75 años. Deben tener sus propios ingresos anuales y los de sus cónyuges, que no superen los 8.000 euros en total. Además, no deben vivir con otras personas que tengan sus propios ingresos.

¿Cuándo es el momento de lanzar?

Llegamos a cómo obtener la exención. En primer lugar, es válido durante todo el año, siempre que el septuagésimo quinto cumpleaños se cumpla antes del 31 de enero del mismo año. Por otro lado, si ocurre entre el 1 de febrero y el 31 de julio, la función solo estará disponible para el segundo semestre. Por último, existen otras excepciones para determinadas categorías de personas. Son diplomáticos y militares extranjeros que tienen derecho a ello en virtud de acuerdos internacionales.

