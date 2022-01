Mirjana Trevisan, pelea enojada con Katia Ricciarelli / «Me da asco, me voy»

Se desata una pelea airada en la casa hermano mayor vip Entre Mirjana Trevisan y Katia Ricciarelli. Es un choque entre Soleil y Lolli Selassie, tras la nueva entrada de Clarissa, para encender una chispa entre las dos mujeres que ya tenían diferencias en el pasado. Esta vez la calma abandona a ambos y el resultado es una pelea desenfrenada. En primer lugar, Mirjana dice que está cansada de todos los insultos a Katya: ¡Me dio malas noticias, incluso delante de Barrow! Ella se portó de manera excelente, tanto como mujer como como madre. Me ofendió como madre muchas veces, pero ¿qué quieres de mí? Qué equivocada estaba Clarissa también, ¡no es que usemos dos tamaños diferentes aquí! « «¿Serás madre? – Entonces Katya devolvió el golpe y la golpeó fuerte – ¡Así que ten cuidado con tu forma de actuar! «

Sulli pica a Mirjana en GF Vip / «¿No besas a Nicola porque eres madre pero Biagio sí?»

Mirjana Trevisan fue lesionada por Katia Ricciarelli: «¡Basta, dejo a los VIP en el GF!»

el Trevisan Inmediatamente se sintió conmovida por estas palabras y respondió con voz temblorosa: «¡Soy una madre generosa y esto no se dice!» Sin embargo, Katya responde: «¡No tengo con nadie pero quiero la verdad! ¡Estoy cansado de escuchar todas estas mentiras!» Al escuchar nuevas acusaciones, Mirjana dice: «Me voy, no me quedaré aquí. ¡Todo me da asco!»Dice señalando a Ricciarelli y yendo a la habitación. Los amigos la calmarán y volverán a la sala de estar.

Lea también:

Clarissa vs. Katia Ricciarelli y Manila «Vieron cosas horribles» / No Soprana «No cambio de opinión y estoy lista para empezar»Biagio Daniele, ¿cuándo terminará con su novia Silvana Corcio? La promesa a Mirjana Trevisan …

© Reproducción reservada