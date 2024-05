¡Una oferta flash muy exclusiva! XL a 4,99 € al mes: 150 GB, minutos y mensajes ilimitados – MondoMobileWeb.it | Noticias | Comunicaciones telefónicas

Del 17 al 27 de mayo de 2024, sujeto a modificaciones o ampliaciones, Muy móvil Se propone una nueva pantalla móvil ¡La oferta flash 4.99 es muy exclusiva! SG a 4,99 euros al mes A la persona que lo activa Nueva tarjeta SIM recargable con marcación simultánea para portabilidad de tu número de teléfono móvilsi vienes de determinados operadores telefónicos.

Esta nueva oferta no se puede activar en la página de inicio del sitio web oficial ni en los puntos de venta físicos de Very Mobile (a menos que se modifique), sino a través de una página dedicada en el sitio web oficial del operador semivirtual del Grupo CK Hutchison. (Aquí está el enlace directo). Es una propuesta de ataque al operador que se puede activar mediante campañas digitales.



Durante la fase de compra, el nuevo cliente podrá elegir si desea activar la tarjeta SIM de forma física o interna formato eSIM.

Qué ofrece La nueva oferta exclusiva de 150GB a 4,99€ al mes

Nueva oferta de telefonía móvil ¡La oferta flash 4.99 es muy exclusiva! SG a 4,99 euros al mes Proporciona cada mes:

minutos Ilimitado Tráfico de voz para todos los números móviles y fijos nacionales;

Tráfico de voz para todos los números móviles y fijos nacionales; SMS ilimitados Para todos los números nacionales.

Para todos los números nacionales. 150GB Tráfico mensual de Internet móvil 4G en la red Wind Tre a velocidades de hasta 30 Mbps tanto en descarga como en carga.

Para participar en la oferta muy exclusiva de 4,99 €, los nuevos clientes de Very Mobile deben activar una nueva tarjeta SIM recargable Con solicitud simultánea de portabilidad por parte de algunos operadores específicos.

En particular, como se indica en la página de la oferta, es posible proceder de Iliad, Fastweb, Sky Mobile con tecnología Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Tecommunication, Intermatica. Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova, WithU.

Con esta oferta, que como comentábamos exclusivamente online se puede activar, se proporciona Tanto el coste de activación como el coste de la tarjeta SIM son gratuitos.

Anchos de banda ¡Promoción relámpago! SG orgullo Activación simultánea del servicio gratuito de recarga automática.

A través de la función de recarga automática de Very Mobile, los clientes pueden vincular una cuenta Forma de pago o pago De su elección Entre tarjetas de crédito Visa y Mastercard o tu cuenta PayPalDe este modo Obtenga una recarga equivalente al monto de su oferta cada mes, 12 horas antes de la renovación.

Si en ese momento te queda saldo Suficiente para cubrir el coste de la renovación, no se realiza recarga automática. Por cada recarga exitosa, Very Mobile siempre envía un SMS de confirmación.

Durante el proceso de compra Muy móvil Se solicita al nuevo cliente que elija el método de pago que utilizará. Para completar el proceso de pago y activar el servicio de recarga automática mensual.

Según indica el operador, será posible desactivar el servicio de recarga automática en cualquier momento, directamente desde la aplicación Very, cambiando a la oferta Flash por 50 GB menos al mes.

Giga está fuera del umbral

Con Móvil también, si el cliente Consume cada gigabyte La navegación por Internet se bloquea todos los meses hasta la próxima renovación, pero en este caso el cliente móvil aún puede decidir Renovar la oferta con antelacióny restaurar todo el paquete esperado.

En caso de no renovación por saldo insuficiente, y si el proceso de recarga automática no se completa exitosamente, el paquete quedará suspendido hasta que se complete el proceso de recarga. Tarifas suficientes para cubrir el costo..

Opciones adicionales

A partir del 23 de noviembre de 2023, Very Mobile está disponible, a menos que se modifique Para clientes existentes Opción velocidad muy completa, a través del cual los clientes del operador semivirtual pueden desbloquear el límite básico de velocidad 4G (30 Mbps de descarga y 30 Mbps de carga). Esta opción adicional es gratuita cuando se activa por primera vez y luego se renueva automáticamente 0,99 euros al mes.

A partir del 21 de noviembre de 2022, Very Mobile ofrece a los clientes nuevos y existentes una opción adicional y opcional. Muy protegido Con un precio de 0 € durante el primer mes y luego renovado automáticamente a 0,99 € al mes. Sin embargo, el cliente puede cancelar el servicio en cualquier momento contactando de forma gratuita con el servicio de atención al cliente de 1929, o directamente en la aplicación Very haciendo clic en “Pantallas» Y «Gestión de pantalla«.

Al viajar al resto de países de la Unión Europea

en Roaming en países de la Unión Europea (Y ahora también en Reino Unido), los minutos y SMS incluidos en las ofertas son válidos sin costes adicionales, mientras que para el tráfico de datos existe un límite mensual en el número de gigas que se pueden utilizar como exige la legislación vigente.

Para ofertas por valor de 4,99 € al mes como Muy Exclusivo, este límite es igual a 5,30 GB al mes Hasta finales de 2024.

Sin embargo, cabe señalar que en la página de la oferta muy exclusiva de 4,99 €, aunque la nueva versión se ha actualizado con 150 GB, todavía se informa el límite anterior vigente en 2023, es decir. 4,6 GB por mes.

Si el cliente supera el límite de roaming mensual en la UE, en cualquier caso, se aplica la tarifa de consumo, que es igual a todo el año 2024. 0,189 céntimos de euro Por MB con precio por KB.

Identificación con SPID

Por favor recuerde que, comenzando Desde el 6 de diciembre de 2023así como con el habitual reconocimiento de vídeo mediante Very Mobile También es posible especificar la activación de tarjetas SIM (o eSIM) compradas online a través de SPID (Sistema Público de Identidad Digital)..

De esta forma, una vez entregada la tarjeta SIM física en tu domicilio o recibas el código QR de la eSIM vía email, podrás elegir la identificación A través de SPID es posible activar la tarjeta en unos minutos.a diferencia de la videoidentificación en la que hay que esperar a que el operador verifique el vídeo.

otros detalles

Recuerde que los servicios son bajo petición. te busqué Y Llámame Está incluido en todas las ofertas de Very Mobile sin coste adicional. El servicio de hotspot está incluido según lo exige la ley.

Muy móvil Es un servicio de telefonía móvil prepago recargable del operador Spa del árbol del viento (Colección CK Hutchison), que explota Su red en 4G Básico Con máxima velocidad Descarga y carga de 30 Mbps (o de Descarga de 300Mbps y carga de 100Mbps con ofertas solo de datos o para quienes decidan activar la opción Ultra Full Speed).

Very Mobile ha anunciado que a partir del 7 de junio de 2024 comenzará la eliminación gradual del servicio de red 3G de WINDTRE. Inicialmente apagando la frecuencia de 2100 MHz, y encendiendo la misma frecuencia con la tecnología 4G.

Por ahora, el 3G seguirá funcionando Manteniendo la banda de 900 MHz, que será desmantelada más adelanteprobablemente antes del 31 de diciembre de 2025.

Actualizado el 17 de mayo de 2024 a las 11:35 a.m.

Durante la fase de compra, Very Mobile permite a aquellos que no deseen activar el servicio de recarga automática activar la oferta secreta Muy exclusivo 4,99€ con minutos ilimitados, mensajes de texto ilimitados y 100GB. A partir de hoy, 17 de mayo de 2024, como se esperaba, la Promoción de Cupones de Amazon ya no existe.

En comparación con lo anterior, la oferta se comercializa bajo el nombre ¡La oferta flash 4.99 es muy exclusiva! Cada mes siempre predice un 4,99€ Las siguientes características: Minutos ilimitados Para todos los números de teléfonos fijos y móviles nacionales, SMS ilimitados Para todos los números nacionales e 100GB Tráfico de Internet móvil en 4G a velocidades de hasta 30 Mbps tanto en descarga como en subida.

Como ya ocurre con el nuevo ¡La oferta flash 4.99 es muy exclusiva! SG a 4,99 euros al mes Sólo puede ser activado por Campaña digital (Nota del editor: a través de una página en línea dedicada) Y solo si pertenece a operadores específicos.

