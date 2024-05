Franco Di Mare se casó dos días antes de su muerte, la boda con Giulia Berdini: “Era su sueño”

Dos días antes de su muerte, Franco Di Mare se casó con Giulia Berdini, la mujer que permaneció a su lado durante siete años y con quien compartió las últimas etapas del tumor que cobró su vida. El 15 de mayo, dos días antes de la muerte del histórico periodista de la Rai, su hermano Gino publicó una publicación en Facebook en la que se podía ver una composición floral de rosas blancas. Sólo dos palabras acompañan a la foto: “Silenciar publicación”. La noticia del matrimonio entre Di Mare y Bardini ya se había filtrado en los últimos días y recibió una nueva confirmación en la carta escrita hoy a X por Sandro Rotolo, ex periodista de la Rai y candidato del Partido Demócrata a las elecciones europeas. “Querido Franco, me escribiste hace unos días y te respondí con mucho cariño. Te apegaste a tu queja contra las burlas de Rai pero también lograste cumplir tu deseo de casarte. Estaba emocionado con ella. Sufrí mucho. Que la tierra sea una luz para ti”, escribió Rotolo en su mensaje de condolencia.

Encuentro en el bar Saxa Rubra

El primer encuentro entre Franco Di Mare y Giulia Berdini tuvo lugar en la sede de la Rai en Saxa Rubra. – Nacido en 1955, trabaja como locutor. Nacida en 1991, trabaja en restauración y es responsable de restauración del bar interior. En 2017 empezaron a salir. Una relación que cambió la vida de De Marie. “Ella es la mujer que tuvo la fuerza para soportarme, incluso cuando yo tampoco podía soportarme a mí mismo”, dice en un momento el periodista de la Rai. En cuanto a la diferencia de edad, añade: “El corazón conoce las razones que la mente desconoce”.

Hija adoptiva

La boda que se celebró hace unos días es la segunda del ex reportero y director de Tg3. De hecho, Franco Di Mare estuvo casado con Alessandra, la mujer con la que adoptó a Stella, nacida en Bosnia. “De Marie solía decir que adoptar a la pequeña Stella no fue un acto heroico, sino simplemente un acto de amor y conexión”, recordó hoy la presentadora. Radio Sarajevo. Entre las actividades que el periodista de opinión aún recuerda hoy se encuentra su trabajo como corresponsal durante la Guerra de Bosnia, de 1992 a 1995. Según Radio Sarajevo, Franco Di Mare destaca allí no sólo por su talento periodístico, sino también por su talento periodístico. Pero también por su humanidad. “Me enamoré de esa recién nacida”, dijo el periodista sobre su hija adoptiva. “Hice todo lo posible para sacarla de Sarajevo, pero en realidad fue ella quien me salvó”.

