Una nueva liquidación y cancelación de los expedientes pagando sólo 200 euros a la Agencia Tributaria, vamos a explicar

¿Cuál es la verdad de liquidar y cancelar expedientes y multas pagando sólo 200 euros a la Agencia Tributaria? El gobierno de Meloni decidió abrir a los contribuyentes que tenían deudas con el fisco, dándole a cada uno de ellos, según el tipo de deuda contraída, la posibilidad de regularizar su situación mediante amnistías o nuevas nulidades.

Por las últimas noticias que circulan y algunos titulares engañosos, algunos contribuyentes creen que pueden saldar sus deudas con Hacienda simplemente pagando 200€ que en realidad es la cantidad que exige Hacienda para saldar algunas situaciones. Veamos qué son y qué proporciona realmente una amnistía, que te permite saldar tus deudas con Hacienda pagando una cantidad fija de 200 euros.

Pagó 200 euros a Hacienda para saldar la deuda y el hecho de la amnistía

Amnistía adicional está disponible para liquidar deudas con las autoridades fiscales en 2023

Como anunció oficialmente la Agencia Tributaria, Es posible pagar 200 euros, ya sea en dos cuotas o en una sola solución, para saldar tus deudas con Hacienda. Sí existe tal posibilidad de corregir las deudas tributarias, pero es una posibilidad que no se aplica a todos aquellos que tienen algún tipo de deuda con las autoridades fiscales pero Sólo para determinados contribuyentes que contraten con la Administración Tributaria por motivos específicos.

En particular, tal y como ha indicado la Agencia Tributaria, El pago de 200 euros para la liquidación de situaciones con la Administración tributaria sólo es válido en caso de recepción de notificaciones o carpetas sobre infracciones oficiales, Por ejemplo para infracciones oficiales relacionadas con el Impuesto a la Renta, Impuesto al Valor Agregado e IRAP que se hayan cumplido hasta el 31 de octubre de 2022.

En estos casos, basta con pagar una cantidad igual a 200 euros por cada período impositivo señalado por las infracciones y eliminar las infracciones u omisiones. Tal y como se indica en los ingresos, las infracciones formales que pueden ser saldadas con el pago de 200 € se refieren a las siguientes:

falta de comunicación de la prórroga o terminación del contrato de arrendamiento sujeto al bono de tasa fija;

envío tardío de facturas y pagos;

transmisión tardía de comunicaciones de IVA u otras comunicaciones retrasadas;

transferencia irregular de tarifas;

No se incluyen en los expedientes que sólo pueden tramitarse mediante el pago de 200 € los relativos a incumplimientos formales ya impugnados en actos que quedaron firmes el 1 de enero de 2023, y los contenidos en instrumentos de recurso o sancionadores dictados en el marco de un procedimiento cooperativo de divulgación voluntaria .

Resolver incumplimientos formales en las obligaciones tributarias de las cifras del IVA mediante el pago de multas reducidas según lo estipulado en la Ley de Presupuesto 2023, Plazos extendidos del 31 de marzo al 31 de octubre de 2023 Para las infracciones de carácter formal cometidas hasta el 31 de octubre de 2022 y para quienes decidieran pagar en dos cuotas, queda fijada la segunda para el 31 de marzo de 2024.

Junto con la amnistía que permite saldar las infracciones oficiales cometidas en relación con las declaraciones de impuestos y el pago de impuestos pagando solo 200 euros y la derogación de la nueva ley de 2023 que prevé una amnistía total para las facturas de impuestos recibidas desde 2000 hasta 2015 por asciende a mil. euros y reducir y facilitar el pago y la recepción de facturas superiores a mil euros para 2022. Hay varias otras amnistías actualmente en vigor para permitir a los contribuyentes saldar sus deudas con las autoridades fiscales y las autoridades fiscales para recuperar unos pocos miles de millones beneficiosos para otros.

De hecho, por ejemplo, está en vigor una nueva amnistía que permite el pago de los amistosos recibidos con impuestos, contribuciones a la seguridad social impugnadas por las autoridades fiscales, intereses y recargos de forma reducida, calculada al 3% en lugar del 10% y al 3,5% de interés.

Un contribuyente que decide acogerse a la amnistía debe primero verificar los montos en disputa por parte de las autoridades fiscales: de hecho, una notificación amistosa enviada al contribuyente muestra los montos de devoluciones de impuestos, intereses y multas calculados por evasión fiscal.

La definición simplificada solo se aplica a los buenos avisos que no han caducado, es decir, no han pasado treinta días desde la recepción del aviso (90 días en el caso de un aviso electrónico de un corredor) o aún no han sido entregados.

allá Amnistía general 2023 con multas del 3% en lugar del 10% Válido únicamente para las notificaciones amistosas relacionadas con los períodos impositivos vigentes a partir del: 31 de diciembre de 2019, 31 de diciembre de 2020 y 31 de diciembre de 2021, por lo que la definición simplificada aplica para las declaraciones presentadas en 2020, 2021 y 2022 tanto para el impuesto directo a la renta como para el IVA.

También existen otras amnistías para saldar las deudas con Hacienda de una manera fácil, como por ejemplo: