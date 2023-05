Mire películas el lunes 15 de mayo, en horario de máxima audiencia y tarde en la noche

No Time to Die: El tráiler final en italiano de la película – HD

la trama de la pelicula La película cuenta cómo el agente 007 James Bond, ahora retirado del servicio tras la captura de Franz Oberhauser, vive una vida tranquila en Jamaica, lejos de las aventuras y peligros que rodearon su carrera como espía. Sin embargo, esta calma y tranquilidad no dura mucho, ya que de repente se ve perturbado por la aparición de Felix Leather, un viejo amigo de James que trabajaba con él en la CIA. El hombre contacta a Bond por una razón muy específica, que es para pedirle ayuda con una misión: liberar al científico secuestrado, Waldo Obruchev. Bond acepta y se le une la nueva agente Nomi. Pero el proyecto resulta ser más sensible y peligroso de lo esperado, la búsqueda de los secuestradores, de hecho, llevará a 007 en el camino de un súper criminal, Lyutsifer Safin, quien está afiliado al Espectro y posee nueva tecnología que podría poner en grave peligro el planeta….

la trama de la pelicula: Se cree que Axel Foley es un excelente policía, pero es extremadamente hiperactivo y no está dispuesto a seguir el protocolo policial. Una tarde, al volver a casa, encuentra en su apartamento a Michael, su mejor amiga que tiene problemas con la justicia, y la quiere mucho.

Mientras conversa sobre cómo van las cosas, Michael le muestra un sobre que contiene $ 10,000 en bonos al portador, pero no da muchas explicaciones sobre cómo los obtuvo. Salen a tomar una copa y al regresar, aterrizando frente al apartamento, son atacados repentinamente por dos delincuentes: uno que aturde a Foley y el otro que mata a Michael a sangre fría, recuperando el sobre con los valores. El inspector jefe Todd no confía la investigación a Foley, por lo que solicita poder aprovechar sus días libres para tomarse un tiempo libre. El policía quiere ver con claridad y se va a California, donde quiere encontrarse con la última persona que vio su amigo. Al llegar a Beverly Hills, va a ver a una vieja amiga de la infancia, Jenny, que se ocupa de una galería de arte en nombre de Victor Maitland…