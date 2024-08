«Una amenaza para la salud mundial»

Los casos de enfermedad por el virus de Oropouche también se registran en Italia y España, mientras crece la preocupación por la situación en América del Sur, donde las infecciones confirmadas superan los 8.000: Bolivia, Brasil, Colombia y Perú son los países más afectados, donde también se notificaron casos por primera vez. tiempo. Cuba.

El perezoso de garganta pálida (Bradypus tridactylus), comúnmente conocido como perezoso de tres dedos, es un reservorio del virus Oropouche. Lo mismo se aplica a los primates no humanos y a las aves, aunque el virus se transmite a través de la picadura de mosquitos y mosquitos infectados.

Causas de la enfermedad por virus de Oropouchesíntomas Los síntomas son similares a los del dengue, incluyendo dolor de cabeza, dolor muscular, náuseas y sarpullido.Pero en algunos casos el virus también puede provocar meningitis y encefalitis.«. en Editorialpublicado en el bisturíexpertos en enfermedades infecciosas han evaluado la infección por el virus Oropouche, también conocido Como «fiebre de la pereza» ¿Por qué los perezosos tienen la garganta pálida (Bradypus tridactylus) es uno de los reservorios del patógeno. pero lo son Primates y aves no humanos.Incluso si el virus se transmite por vectores, especialmente por mosquitos (Culicoides barrensis) y mosquitos (especies de aedesincluido el mosquito de la fiebre amarilla Aedes aegyptiY el mosquito doméstico del sur, pentagrama culex).

la mosca C. Parálisis No existe en Europa. (se encuentra sólo en América del Sur y Central) Ni mosquitos A. Aedes aegypti y C. Quinteto Se han notificado casos en Italia, donde se han registrado casos de fiebre de Oropouche en viajeros que regresaban de Cuba, así como en España. Cuba, en particular, es uno de los países donde se está propagando este virus. nunca fue reportado Hasta 2024, pero eso fue el pasado 27 de mayo Repetir el primer brote.

Preocupa especialmente la situación en América del Sur, particularmente en Bolivia, Brasil, Colombia y Perú, donde han aparecido casos confirmados. El número aumentó a 8.078 al 1 de agosto..

Virus Oropouche, alerta OMS: ¿Cuáles son los síntomas y cómo se transmite la enfermedad?

¿Qué es el virus Oropouche y por qué representa una amenaza para la salud mundial?

El virus Oropouche es un patógeno emergente de la familia Arboviridae. Océanos Que se transmite a los humanos a través de vectores en particular. De la picadura de mosquitos C. Parálisis y mosquitos Aedes spp. y pentagrama culex.

Sin embargo, el virus Oropouche no es nuevo: se descubrió por primera vez en la aldea de Oropouche, en Trinidad y Tobago, en 1955, y la propagación del patógeno hasta la fecha se ha limitado a algunas áreas de América del Sur, con casos reportados en 1955. Cerca de zonas boscosas, como el Amazonas.. Pero en la actual epidemia en América del Sur, ha infectado a personas que viven en zonas alejadas de las zonas forestales, El virus nunca fue reportadoEn Brasil provocó la muerte de dos personas, dos mujeres que no padecían ninguna enfermedad conocida anteriormente.

«¿Por qué el virus Oropouche ha aparecido repentinamente en zonas donde antes no se había informado?“Se preguntan los especialistas en enfermedades infecciosas, creyendo que la mayor propagación (como ocurre con otras enfermedades transmitidas por vectores) se debe a “Factores como el cambio climáticoMovilidad y comportamiento de humanos y animales, deforestación y uso de la tierra.“Existe otro factor que podría facilitar su propagación Vinculado a su herencia genética (Es un virus de ARN, que consta de tres partes de ARN).

«Si bien la mayoría de los virus transmitidos por insectos tienen un genoma de una sola pieza, Las mutaciones que pueden resultar del intercambio de estas partes afectan la capacidad del virus para infectar, causar enfermedades y propagarse. Evadir el sistema inmunológico y desarrollar resistencia a los medicamentos – Los expertos explican -. Existe evidencia preliminar de que estos cambios genéticos (redistribución, editor) pueden ser la causa fundamental de la epidemia actual.«.

¿Cuáles son los síntomas de la fiebre de Oropouche?

Los síntomas de la fiebre de Oropouche son inespecíficos y muy similares a los del dengue, y pueden confundirse fácilmente.

En general, los síntomas de infección aparecen más tarde. El período de incubación es de 3 a 8 días.i, con algunos signos clínicos más comunes que otros. La enfermedad por el virus Oropouche suele ser leve y los síntomas principales desaparecen en una semana, aunque en algunos casos pueden reaparecer con menos gravedad hasta un mes después de la infección. el Los síntomas más comunes. De la enfermedad por el virus de Oropouche son:

fiebre

dolor de cabeza

Dolor abdominal y muscular.

Los síntomas menos comunes son la aparición de Una erupción cutánea que parece una erupción de rubéola.Rigidez articular y náuseas. En algunos casos, puede desarrollarse una sensibilidad inusual a la luz (fotofobia). En casos severos, puede causar infección. Meningitis y encefalitis.

Cómo protegerse del virus Oropouche

Contra la fiebre de Oropouche no está disponible o está en desarrollo No existen vacunas ni tratamientos específicos. La prevención pasa por evitar las picaduras de insectos que puedan portar el virus, por ejemplo utilizando repelentes y usando ropa que cubra piernas y brazos. «Sin embargo, no todos los repelentes pueden ser ideales para frenar la propagación del virus. -determinan los expertos-. mosquitos De hecho, pueden ser menos susceptibles a los repelentes. Insecticida de uso común. Sin embargo, se ha demostrado que los insecticidas químicos como la deltametrina y la N,N-dietilmeta-tolumida son eficaces para controlar las especies de Culicoides y Culex. Ni siquiera utilizar mosquiteros en ventanas y balcones será suficiente porque “Los mosquitos son Demasiado pequeño para pasar A través de mosquiteros«.

«El rápido aumento de los casos de fiebre de Oropouche en América del Sur al menos ha puesto de relieve la importancia de una mayor concienciación y una mejor vigilancia de las poblaciones que viven en zonas endémicas y de los viajeros. – Agregar especialistas en enfermedades infecciosas. Inversiones en seguimiento e investigación de genotipado Puede mejorar nuestra comprensión de la fiebre de Oropouche «Es esencial desarrollar medidas de control y tratamientos que nos ayuden a enfrentar esta amenaza emergente para la salud global»..