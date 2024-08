Morgan explotó con sus compañeros músicos tras las acusaciones de Angélica Chiatti: «Me abandonasteis, estáis jugando con mi vida».

Se trata de un llamado a sus compañeros músicos lanzado por Morgan, quien los acusa de haberlo dejado solo tras la explosión del caso con su exnovia Angélica Chiatti, quien lo denunció por acoso y difamación. Mientras el caso está a cargo de la Fiscalía del Distrito de Lecco, el contrato de grabación de Morgan con Warner ha sido rescindido. Rai también decidió congelar sus proyectos en curso con Marco Castoldi, al tiempo que canceló varios conciertos de verano debido a la polémica suscitada en torno a este tema. En su conversación con los periodistas, Morgan vuelve a desahogar su ira con una larga carta abierta en la que, en realidad, pide ayuda.

llamar a amigos

“Me dirijo a mis colegas – escribe Morgan – deben saber lo que me está pasando porque no puedo creer que toda una clase de músicos, compositores y personas que piensan y viven artísticamente no tengan el más mínimo escrúpulo y no tengan la capacidad de pensar en lo que le está pasando a uno de sus compañeros o a uno de sus amigos”. Castoldi se dirige sobre todo a sus numerosos amigos del mundo de la música y del espectáculo: “Con muchos de vosotros he tenido relaciones amistosas, que espero que sean las únicas que hayan podido luchar contra el mecanismo del oportunismo, y he cooperado con muchos . En música, entonces me conoces bien”.

“Sabes quién soy”

«Sabes muy bien qué clase de persona soy», insiste Morgan, «porque por mucho que la prensa construya una persona ilusoria que es conveniente porque consigue clics, por mucho que los periódicos le den vueltas con sus tonterías, ¿sabes qué?» Lo soy y también sabéis que soy una persona sensible, generosa, simpática, extravagante, imaginativa.» “Perfecto – y además – basta un poco de disciplina para entreteneros a todos, pero sabéis muy bien que soy una Señor, un hombre que ni siquiera mataría un mosquito, porque odio hacer daño a los demás”.

«¿No te importa?»

Morgan también se permite entrar en un estado de ira, sintiéndose aislado de sus compañeros músicos durante algún tiempo: “¿Tienes alguna idea de lo que me está pasando o realmente no te importa que sea un robot? Quiero esperar que no sois malas personas, y por eso os escribo una carta muy clara. Nuestra Constitución habla muy claro y dice que las personas no se incriminan a sí mismas, y dice que las personas son inocentes hasta que hable el juez, pero ustedes – concluye – están jugando con mi vida, y mi vida ha sido destrozada, y están teniendo fiestas en las playas, estoy preso en mi casa, me la han robado.

explosión

Morgan concluye su discurso defendiendo sus capacidades artísticas que no están ligadas a modas pasajeras. Reitera que es multiinstrumentista y que se sabe de memoria “las obras completas de The Beatles, DeAndre, Bowie, Pink Floyd, Tinko, Battiato, Elvis y Battisti”. A pesar de todo, continúa: “Me dan patadas en la cara gente que ni siquiera sabe lo que es do mayor. Soy músico y deberían respetarme, pero tú no, de hecho me abandonas así. Soy un perro. Date cuenta que hacerle esto a un artista es un asco, perros, déjame vivir como un pobre, como un Cristo pobre y miserable. Fumo 200 cigarrillos al día y no duermo porque pienso en cuánta basura no merezco. Cuando ustedes dan sus putos conciertos con sus canciones sucias. Jesús».

