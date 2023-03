Un nuevo asteroide podría chocar contra la Tierra | ¿Qué tan cierto es eso?

Descubra un nuevo asteroide que puede estar en curso de colisión con la Tierra: ¡aquí están las posibilidades!

Seguramente uno de los mayores temores del hombre es encontrarse de la noche a la mañana con un asteroide o meteorito de repente en el cielo que se acerque peligrosamente a la Tierra para explotar en mil pedazos.

Seguramente muchos de nosotros hemos sido influenciados por las películas de ciencia ficción, pero ¿podría ocurrir tal fenómeno en la realidad?

Sabemos muy bien que en las películas todo se resalta para hacer todo más emocionante con efectos especiales, pero hay una base de verdad y es posible que un cuerpo astronómico golpee la tierra.

Las colisiones entre cuerpos celestes son un fenómeno estudiado que sucedió en el pasado y seguramente sucederá en el futuro, pero obviamente no todos pueden destrozar un planeta rocoso como la Tierra.

Muchos planetas y cuerpos celestes que conocemos actualmente y que orbitan en el sistema solar se formaron hace miles y miles de años por colisiones, pero ¿qué probabilidad hay de que esto suceda en nuestra Tierra?

Aparentemente recién en las últimas horas la NASA habló Un asteroide en curso de colisión con la Tierra: Aquí está toda la verdad.

Tan larga como una piscina olímpica: todos los detalles

La NASA anunció, a través de su perfil de Twitter, que había descubierto nuevo asteroide que podría afectar nuestra tierra.

La gran roca espacial, llamada 2023 DW, es alta unos 50 metrosPrácticamente del tamaño de una típica piscina olímpica, en definitiva, ciertamente no es un tamaño insignificante.

Sin embargo, la NASA ha precisado que seguirá monitoreando el asteroide en los próximos días para intentar entender más sobre el posible fenómeno.

Para comprender cuán peligroso sería este nuevo asteroide si realmente impactara contra nuestro planeta, basta con considerar que en 2013 un meteorito de la mitad del tamaño de 2023 DW se estrelló contra Rusia, provocando una onda de choque capaz de Destruyendo miles de edificios e hiriendo a unas 1.500 personas..

Tal efecto en la ciudad puede causar un impacto real destruir!

Pero, ¿cuáles son las posibilidades reales de que esta enorme roca espacial golpee nuestro planeta?

Aquí es cuando podría golpear la Tierra: ¿Deberíamos estar preocupados?

Calcular la trayectoria de un cuerpo celeste en el espacio abierto es realmente complicado, por eso pensamos en «probabilidad».

Las trayectorias de meteoritos, cometas, asteroides y otros cuerpos celestes pueden estar sujetas a desviaciones debido a los campos gravitatorios y magnéticos de los planetas o estrellas y, a menudo, impactan contra la Tierra cuando son demasiado pequeños para causar un daño significativo.

A pesar de esto, la NASA se aseguró de comunicar a través de este tweet que existe la posibilidad de un impacto.

Hemos estado rastreando un nuevo asteroide llamado 2023 DW que tiene una probabilidad muy pequeña de impactar la Tierra en 2046. A menudo, cuando se descubren nuevos objetos por primera vez, se necesitan varias semanas de datos para reducir las incertidumbres y predecir adecuadamente sus órbitas durante años en el futuro. . (1/2) pic.twitter.com/SaLC0AUSdP – Vigilancia de asteroides de la NASA (AsteroidWatch) 7 de marzo de 2023

En el tuit, la NASA especificó que hay uno muy poca posibilidad Que esta estrella puede chocar contra la Tierra 204623 años a partir de ahora, un marco de tiempo realmente grande.

Más específicamente, la probabilidad extrapolada por la agencia espacial es 1 en 600; No muy alto, pero ciertamente no bajo.

Pero eso no es todo porque la NASA también clasificó 2023 DW bajo la escala de Turín, cualquiera que sea la escala. De 0 a 10 Que clasifica el riesgo de colisión asociado con cosas como asteroides y cometas.

El asteroide 2023 W ha sido clasificado como 1eso es decir Impacto muy improbable y no representa un riesgo para la seguridad pública.