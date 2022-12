Un momento y se acabó: el auto de un millonario se destruye para siempre

Me tomó unos segundos condenar la destrucción de este hermoso superdeportivo antiguo tan popular entre los cinéfilos por una razón casi obvia. No hay forma de guardarlo o arreglarlo.

Cuando un superdeportivo se ve involucrado en un accidente muy grave, después de asegurarse de que el conductor y los peatones u otros automovilistas estén normalmente bien, los entusiastas se preocupan de inmediato por asunto urgente. ¿Se puede recuperar el coche? A veces, la reparación no es posible como en este caso donde Movimiento equivocado Eso fue suficiente para causar estragos completos en un verdadero legado.

¡Mira por dónde vas!

Conducir prestando mucha atención a la carretera, a otros vehículos y a los peatones es fundamental En todo caso Para evitar lastimarte e a otros Pero más aún si conduce un automóvil antiguo de un valor invaluable, no solo para cualquier concesionario y coleccionista, sino precisamente a nivel histórico. Ahora bien, no se puede negar que algunos coches son auténticos souvenirs de época hasta para los más cínicos deformadores de nuestra pasión por los motores.

Nadie entraría al Museo de Arte Contemporáneo y destruiría una obra, sería un delito: entonces, se debe tener el mismo cuidado hacia modelos específicos que también tiene a sus espaldas medio siglo de historia, en sentido figurado, documentos históricos del pasado que nunca volverán y que se aprueban en Italia, no por casualidad Como un coche clásico Está sujeto a impuestos reducidos.

Rareza invaluable

Construido en aprox. Una muestra De 1963 a 1965 -apenas dos años- el legendario cupé Aston Martin DB5 sigue siendo uno de los coches más famosos del mundo, gracias a la saga de James Bond. 007 En el que el coche apareció por primera vez en 1964 con todas las herramientas necesarias a bordo. Sin embargo, el coche es mucho más que oropel para los amantes del cine moderno.

Basado en la línea DB4 Vantage existente, el Aston Martín DB5 En su típico color plateado, representaba el pináculo de la tecnología en ese momento: Equipado con un motor de 282 caballos de fuerza fabricado en aleación ultraligera para reducir el peso, el automóvil estaba equipado de serie con muchas opciones nada comunes en ese momento como como intermitentes electrónicos, Blaupunkt radio Limpiaparabrisas eléctricos. Un auténtico superdeportivo, no hay mucho que decir.

destruido para siempre

Cuando un automóvil como este tiene un accidente… apesta decirlo, ¡pero al entusiasta le importa más el automóvil que el conductor! La persona que maneja el auto en la foto, gracias a Dios ella no estaba herida Incluso si valió la pena al menos un pellizco porque destruyó por completo un automóvil tan raro y codiciado como el DB5: nada que hacer, los mecánicos no pudieron hacer nada para restaurar el automóvil, que quedó destruido sin posibilidad de reparación.

Este incidente ocurrió en 2015 en Manchester y no había nadie Realmente no funcionó Para reconstruir la dinámica de los hechos: sólo sabemos que un conductor de Aston Martin perdió el control en la M56, la carretera estatal que conduce al aeropuerto de la ciudad británica, chocando contra un ejemplar del Vauxhall Astra -el Opel Astra europeo producido únicamente en Reino Unido-. y luego chocando contra un poste que la tiró al suelo. .

Ya no cumple con los estándares de seguridad modernos, la delicada carrocería ya no pudo soportar el impacto catastrófico y puede ver el resultado arriba en la foto. El coste de este «truco» se estima entre 2 y 3,3 millones de euros, una cifra elevada que supera con creces los daños que la máquina ha causado a la infraestructura. De ninguna maneraen este caso no hay restauración dura.