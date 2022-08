Un mensaje conmovedor de Enrico Bregnano a su padre, fallecido hace 11 años: «Me casé con Flora».

El trabajo de Enrico Brignano está dedicado a su padre, fallecido hace 11 años: una herida aún abierta en el actor que conmovió a todos con sus palabras.

Amado desde el inicio en el mundo del entretenimiento, Enrico Brignano También es muy popular en las redes sociales ya que sus publicaciones suelen estar llenas de me gusta y comentarios. El genial actor rumano se encuentra en uno de los momentos más bonitos de su vida, después de casarse con ella durante unas semanas. flora cantandoLa actriz que le dio a luz a dos adorables niños.

Una fiesta a la que asistieron muchos compañeros de la famosa novia y se llevó a cabo en un lugar ficticioComo se pudo notar por los numerosos videos e instantáneas que los invitados publicaron en Instagram. Así quedó aprobada la unión entre Enrico y Flora a través de un posterior matrimonio espectáculo muy romántico Ocurrida en septiembre del año pasado enArena Veronadurante el programa de Enrico titulado solo te quiero por una hora.

En resumen, para el talentoso artista rumano y su hermosa esposa, este fue un evento decididamente significativo que culmina en un amor nacido hace unos ocho años que parece crecer con el tiempo. Sin embargo, a pesar de la gran alegría de la familia formada, todavía se siente en el corazón de Enrico. Nostalgia de mi amado padrequien falleció en 2011.

Solo para el papá, la simpática comediante quiso atesorar una idea en estos felices días. Sus palabras han conmovido a fans y colegas del mundo del espectáculo y merecen ser mostradas.

Enrico Brignano, la emotiva carta a su padre fallecido: «Te echamos mucho de menos»

Esta no es la primera vez que Bregnano muestra amor por su difunto padre a través de las redes sociales. Hace mucho tiempo el actor expresó Lamenta no haberle dicho a su padre lo suficiente sobre cuánto lo amaba. Y por el hecho de que el mayor Antonino no tuvo tiempo de conocer a su nieta Martina. Escribió en esa oportunidad: “Pronto le mostraré una foto tuya, y cuando la escuche decir ‘abuelo’, ya sé que lloraré de alegría”.

Ahora, unas semanas después boda Con Canto, Enrico quería contarle a su padre lo que estaba pasando en su vida. “Hola papá, cómo estás, todos estamos bien”, comenzó debajo de la foto del hombre. Contó el progreso de sus nietos y luego escribió: «Ay, Flo y yo nos casamos hace catorce días, sí, sí, una boda hermosa también según otros. Ella era hermosa, tenía el corazón en la boca». También agregó: «Te extrañamos mucho, ya sabes».

El vínculo entre el famoso humorista y su padre debió ser realmente fuerte, al punto que Enrico dice: “En tu honor me subí a un bus Volkswagen, sí para acercarte…”.

Un hermoso homenaje a la memoria de un padre, ¿estás de acuerdo?