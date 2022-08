Bono Informática e Internet sin ISEE, hasta 500 motivos de alegría

Dos recompensas por comprar un ordenador y acelerar tu conexión a internet aprovechando un gran descuento. Exploremos la doble posibilidad.

Ahorro de hasta 500 euros por sumergirte en un mundo tecnológico más avanzado. Descubramos quién puede beneficiarse de los bonos y cómo solicitarlos.

doble oportunidad para comprar una computadora y mejora tu conexión a internet. La importancia de utilizar esta tecnología en casa o en la oficina es evidente para todos. allá digitalización Los últimos años son limitados Acceso a muchos servicios solo para trámite en línea. Los que no tienen credenciales digitales, los que no pueden adjuntar archivos o Escanear documentos Manténgase fuera de una amplia gama de oportunidades. El primer paso para sumergirse en el nuevo mundo digital es Equípese con una computadora y una conexión a Internet. Sin embargo, los gastos son muy caros y no todas las familias pueden permitirse el lujo de privarse de una parte tan grande de su presupuesto. Al darse cuenta de la importancia de permitir que todos los ciudadanos naveguen por Internet desde una computadora, el gobierno ha activado una valiosa recompensa por Internet. 300 euros. Distrito, entonces, amplió la oferta proponiendo una recompensa informática por valor 500 euros para una parte de la población.

Bono de PC, quién puede pedirlo

Región de Puglia activada beneficio Su objetivo es ayudar a las familias que residen en las fronteras de Puglia a comprar una computadora nueva. El padre y el trabajo inteligente dieron un gran impulso a la digitalización. La escuela, entonces, tiene horizontes ampliados Con libros de contabilidad electrónicos, aulas virtuales y entrevistas en línea entre padres y maestros. En resumen, no poseer una computadora significa alejarse también de oportunidades, derechos y deberes.

Entonces, Puglia eligió Value Reward hasta 500 euros gastar en la compra de una computadora. Además de residir en la zona durante al menos dos años, otra condición para acceder es el ISEE Menos de 9 mil euros. Es, de hecho, una medida dirigida al segmento económicamente más débil de la población. Además, para recibir la bonificación, un familiar debe comprometerse a adquirir los conocimientos informáticos adecuados para utilizar el dispositivo en un plazo de 12 meses. Para saber cómo solicitar la función, simplemente póngase en contacto con el portal oficial de la administración regional.

Cómo mejorar tu conexión a internet sin ISEE

Todos los ciudadanos italianos pueden mejorar su conexión a Internet gracias al bono de Internet. el valor 300 euros máximo Descuento para usar en una suscripción de precio mínimo 30MB Descargar. No se requieren límites de ISEE o ingresos, pero como condición encontramos la duración de la suscripción. Al menos 24 meses. Los fondos asignados son de 400 millones de euros y se destinarán a ayudar a unos 4 millones de familias. Para conocer los detalles de los derechos, el ministerio deberá publicar la resolución correspondiente.