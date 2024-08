Un médico general que no quiere jubilarse ha presentado una demanda contra la autoridad sanitaria local

AQUÍ PARA SUSCRIBIRSE AL CANAL DE WHATSAPP DE BOLOGNATODAY

Como sabemos, uno de los problemas de salud pública de larga data es la escasez crónica de médicos. Pero quienes viven en San Pietro in Casale y Galliera, en provincia de Bolonia, se encontraron con el problema opuesto: el médico de cabecera está allí y no quiere jubilarse. Michelle ZopoliAsí se llama. Quiere continuar su ministerio otros dos años, aunque recientemente apagó setenta velas, edad a la que puede tomar licencia. Para lograrlo, traeráAutoridad Sanitaria Local de Bolonia En la sala del tribunal.

Recolectando firmas y “respaldando” a los alcaldes

La primera audiencia ante un juez del Tribunal Laboral de Bolonia está prevista para el 29 de agosto, informó Deri. Los alcaldes y ciudadanos de los dos municipios se habían manifestado para defender a Zopoli, y este último recogió mil firmas en dos semanas para obtener su residencia. Al principio pareció inclinarse a favor del médico y de sus pacientes: de hecho, la empresa sanitaria aceptó, tras un “no” inicial, gracias al decreto Milleproroghe que permite a los médicos del Sistema Nacional de Salud permanecer en servicio hasta el próximo año. 72 años (vence el 31 de diciembre de 2025). Todo parecía resuelto cuando la autoridad sanitaria local levantó el dedo poco antes del 15 de agosto.

Causas de disputa legal

Cuando el abogado de Zopoli, Maurizio Ferlini, pidió a la empresa sanitaria que confirmara formalmente su «acuerdo» de no continuar con el recurso ya presentado a principios de mes, ASL respondió el 13 de agosto que sí, confirmando a Zopoli, pero con la condición de prórroga «si se mantienen las condiciones carenciales.» Una observación que alarmó a Ferlini, que quiere ver con claridad: a pesar de la afirmación de Zopoli, en efecto, «se espera que el ganador del concurso entre en servicio también en San Pietro in Casale e Galliera», especifica el abogado. Será un médico procedente del Hospital Bentivoglio. Por tanto, no está claro «de qué deficiencia legal estamos hablando, dado que Zopoli cubrirá el puesto durante dos años», del mismo modo que «no hay nombramientos» para médicos generales incluso en otros dos municipios de la misma zona sanitaria, Minerbio y Molinela.

Gerente general Paolo Bordon: «Sin comentarios».

Por tanto, se teme que este requisito pueda ser utilizado por la autoridad sanitaria local para disputar contra la voluntad de sus clientes. El abogado prosigue que, si bien estos dos municipios siguen “no revelados”, al igual que San Giovanni in Persiceto y Anzola también permanecen “no revelados”, zonas que están “muy cercanas” al municipio de residencia del médico que sucedería a Zopoli. .

La impresión es que la autoridad sanitaria local de Bolonia no expresará sus motivos antes de que comience el litigio. El director general Paolo Bordon no hizo comentarios en una entrevista con Dyer y está a la espera del resultado del recurso presentado por el empleado Zopoli. Se limitó a decir: «El problema surgirá el año en que, según el convenio colectivo nacional, la zona tendrá que prohibirse nuevamente».

Intentamos agendar unas pruebas médicas y fue imposible (lo único que nos quedaba era la foto, o el pago)