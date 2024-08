Jennifer López solicita el divorcio de Ben Affleck – noticias de última hora

Adiós Bennifer.





Jennifer López ha solicitado el divorcio de Ben Affleck después de sólo dos años de matrimonio. La estrella presentó la solicitud en un tribunal de Los Ángeles. Los documentos no indican la existencia de un acuerdo prenupcial y, según los rumores, no habrá acuerdo.





Jen y Ben se mudaron a Las Vegas hace dos años. Desde mayo circulan rumores sobre la crisis de su relación, lo que ha sido confirmado en varias ocasiones por diversas fuentes. De hecho, en los últimos meses apareció en solitario en la Met Gala y luego anunció su adiós a la gira, en medio de una decepcionante venta de entradas pero también «la necesidad de estar con sus hijos, familiares y amigos».





Jen y Ben no han sido fotografiados juntos desde marzo, excepto cuando estuvieron rodeados de paparazzi a principios de junio mientras salían del partido de baloncesto de su hijo en Santa Mónica, y en esa ocasión, compartieron un modesto beso en la mejilla: un beso muy diferente. beso de la apasionada hace tres años en The Met Gala, que reveló al mundo el resurgimiento de una vieja pasión.





Ben y Jen se conocieron en el set de la película «Tough Love» en 2003 y fueron pareja por primera vez entre 2002 y 2004 y estuvieron a punto de casarse, pero la boda fue cancelada después de solo cuatro días. La ceremonia se celebró de forma extraoficial debido al «excesivo interés de los medios». Se desconocen los motivos del divorcio. Buscaron durante meses una solución y un acuerdo para poner fin a su historia, pero nunca se llegó a un acuerdo.



