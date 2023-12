Un joven estadounidense de 18 años piratea Rockstar y roba vídeos de GTA6 sin PC y usando Amazon Firestick. Acaba en un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido.

Un hacker de 18 años que filtró clips del próximo remake de Grand Theft Auto (GTA) ha sido condenado a hospitalización indefinida. hablé del caso bbcSobre todo porque Arion Kurtag de Oxford era un miembro clave de la banda internacional de hackers Lapsus$. Permanecerá en un hospital seguro de por vida, a menos que los médicos consideren que es más grave. En el momento en que pirateó los servidores de Rockstar, la empresa matriz del juego, Kurtag fue liberado bajo fianza por piratear Nvidia y BT/EE y bajo protección policial en un hotel Travelodge. A pesar de las limitaciones, logró un golpe increíble, utilizando sólo un Amazon Firestick, un televisor de hotel y un teléfono móvil. Kurtag ha robado 90 clips del nuevo y muy esperado juego Grand Theft Auto 6. Hackeó la red interna de la empresa. No solo eso, al iniciar sesión en el servicio de mensajería interna Slack envió este mensaje: «Si Rockstar no se comunica conmigo en Telegram dentro de 24 horas, comenzaré a publicar el código fuente». No obtuvo lo que quería, por lo que publicó capturas de pantalla del juego y el código fuente en el foro con el nombre de usuario. TeteraUberHacker.

decisión judicial hospitalaria

El tribunal escuchó que el joven había sido violento bajo custodia, con decenas de informes de lesiones o daños a la propiedad. Los médicos consideraron que el joven de 18 años no era apto para ser juzgado debido a su fuerte forma del espectro autista. El tráiler de GTA 6 se lanzó a principios de este mes y acumuló 128 millones de visitas en YouTube en solo 4 días. Durante las audiencias, la defensa de Kurtag dijo que el éxito de la promoción del juego sugería que el hackeo no causó daños graves a la empresa. Por otro lado, solo Rockstar Games anunció que el procedimiento le costó 5 millones de dólares, además de miles de horas de trabajo. Otro miembro de Lapsus$, de 17 años, fue declarado culpable en el mismo juicio de seis semanas en el Tribunal de la Corona de Southwark. Trabajó con Kurtag y otros miembros de Lapsus$ para piratear el gigante tecnológico Nvidia y la compañía telefónica BT/EE y robar datos antes de exigir un rescate de 4 millones de dólares, que no fue pagado. El joven de 17 años fue sentenciado a un juicio de rehabilitación de 18 meses, libertad condicional y se le prohibió usar VPN en línea. Los audaces ataques de $Lapsus en 2021 y 2022 conmocionaron al mundo de la ciberseguridad. El grupo, procedente del Reino Unido y Brasil, fue descrito ante el tribunal como “Carreteras digitales«.

