Ciudad del Vaticano – Cardenales que no se escuchan y se juzgan “como lobos rapaces”, relaciones entre coreanos llenas de “formalismo”, sacerdotes dispuestos a condenar a los demás, incapaces de darse cuenta de la complejidad de la vida en el extranjero simplemente aplicando la reglas «patrones repetidos» . En su discurso de fin de año ante la Curia Romana para intercambiar felicitaciones navideñas, el Papa Francisco hizo un balance de la situación, una especie de balance de los progresos realizados este año. Inmediatamente pone las relaciones humanas en el centro de su atención. Quizás no sea casualidad que la Iglesia en este momento histórico no estuviera tan desgarrada internamente por una serie de medidas que suscitaban dudas, la última de las cuales fue la intervención del Círculo de Fe sobre las bendiciones para las parejas del mismo sexo, firmada por el cardenal argentino. Manuel Fernández.

En el largo discurso, leído con voz entrecortada y respiración agitada, Francisco habló de una “vida tibia y superficial”. En su opinión, es necesario restaurar el espíritu contemplativo, que nos permita redescubrirnos cada día que somos guardianes de un bien que nos humaniza y nos ayuda a vivir una vida nueva. Hermanos y hermanas, incluso en Corea es necesario aprender el arte de escuchar. Ante nuestros deberes y actividades cotidianas, y especialmente ante los roles que desempeñamos, debemos redescubrir el valor de las relaciones y tratar de despojarlas de formalidades, para moverlas en espíritu evangélico, especialmente escuchándonos unos a otros. En mi corazón y de rodillas. Escuchémonos más unos a otros, sin prejuicios, abierta y honestamente”. Y nuevamente en otro clip: “A veces, incluso al comunicarnos entre nosotros, corremos el riesgo de ser como lobos depredadores: Inmediatamente intentamos devorar las palabras de la otra persona, sin escucharla realmente, e inmediatamente derramamos sobre ella nuestras impresiones y juicios.

El Papa Francisco ha pedido a menudo a cardenales, obispos, sacerdotes y funcionarios de la Santa Sede que no se dejen tentar por los chismes, los juicios apresurados y los “chismes”. En el texto preparado, el Papa pidió luego naturalidad y sencillez, criticando a quienes recurren a trucos. «Hoy es el momento de maquillarse. Todo el mundo usa maquillaje no sólo para su viaje sino también para su alma. Se lucen, incluso en las redes sociales».

Con las curiales se recomienda entrenarse para escuchar. “Cuando caminamos por las calles de nuestras ciudades escuchamos muchos sonidos y ruidos, pero en general no los escuchamos, no los absorbemos y no permanecen dentro de nosotros. Una cosa es simplemente escuchar y otra escuchar, lo que significa también acoger”. El Papa nos muestra el camino: liberarnos de “la pretensión de que ya lo sabemos todo, del peligro de pensar que basta con aplicar las reglas, desde la tentación de avanzar, incluso en la vida de la Curia, «simplemente repitiendo patrones» sin tener en cuenta que el misterio de Dios siempre nos da superioridad y que la vida de las personas y la realidad que nos rodea siempre permanece superior a las ideas y a las teorías: Bergoglio regaló a los cardenales un libro titulado «Santos inmundanos» que recoge todas las intervenciones del Papa contra las habladurías y el arribismo. Este es también un mensaje implícito.

