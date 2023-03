Un gran jurado acusa a Donald Trump, por primera vez para un expresidente estadounidense-norteamericano

Donald Trump no estará esposado cuando comparezca ante el tribunal el martes para ser acusado en el caso de la estrella porno: según su abogado Joe Tacopina.

«Cero, cero. El presidente Trump no aceptará ningún acuerdo indicativo. No lo hará. Sin ofender». Así, en una entrevista con NBC News, Tacopina, quien descarta un acuerdo de culpabilidad en la acusación en el caso Stormy Daniels. Tacupina agregó que Trump inicialmente estaba «verdaderamente conmocionado» por la acusación.

Propuesta para cerrar caso de estrella porno: los abogados de Trump lo anuncian pronto. Es un paso obvio que todos los defensores utilizan en las etapas iniciales de los procedimientos para evitar terminar en los tribunales.

Joe Biden se negó a comentar sobre la acusación de Donald Trump. Así lo informaron los periodistas luego de que el presidente estadounidense partiera hacia Mississippi.

“Al igual que cualquier otro acusado”, Donald Trump tiene derecho a impugnar los cargos en los tribunales y aprovechar todas las protecciones permitidas por el sólido sistema de justicia penal del estado de Nueva York. Lo que ni Trump ni el Congreso pueden hacer es interferir con el curso normal de la acción estatal. El fiscal general de Manhattan, Alvin Bragg, dijo esto en una carta a los republicanos Jim Jordan, Brian Steele y James Comer, los presidentes republicanos de tres comités de la Cámara de Representantes que solicitaron el testimonio de un juez investigador y documentos que investigan supuestos pagos a la estrella porno Stormy Daniels. .

El abogado Bragg también escribió a los tres presidentes de comités republicanos de la Cámara de Representantes que lo atacaron en el contexto de la investigación de Donald Trump. «Como saben, el ex presidente arremetió contra Praga y amenazó en las redes sociales que su arresto o condena conduciría a la muerte y la destrucción. Como presidentes de los comités, podrían haber usado su posición ‘política’ para denunciar estos ataques y exigir respeto por la equidad de nuestro sistema de justicia y acción imparcial Para el gran jurado, en cambio, usted y sus otros colegas han optado por cooperar con los esfuerzos de Trump para desacreditar y menospreciar la «integridad» de las autoridades y hacer acusaciones sin fundamento de que la investigación tiene motivaciones políticas.

Trump cenó públicamente anoche en su resort en Mar-a-Lago, Florida, con su esposa Melania y familiares tras la noticia de su condena en Manhattan. El multimillonario se mostró pesimista, pero según fuentes informadas, quiso hacer gala de su tranquilidad y confianza, pues a su lado se encontraba la sonriente ex primera dama, envuelta en un vestido rojo, como lo demuestran unas fotografías publicadas en medios estadounidenses.

«Amo a mi padre y amo a mi país. Hoy estoy triste por los dos». Así comentó Ivanka Trump, hija del expresidente Donald Trump, sobre la acusación de Manhattan en Instagram. “Agradezco las voces de todo el espectro político que expresan apoyo y preocupación”, agregó.

Atrápalo y tira las llaves. Es uno de los carteles ondeados frente a la oficina del Fiscal General de Nueva York por un pequeño grupo de opositores a Trump para celebrar la destitución del expresidente. Otra pancarta decía: «Trump miente todo el tiempo». Pero por ahora, la presencia de los medios y las fuerzas del régimen supera a la de los manifestantes. La cautela en la Gran Manzana es máxima por la llegada de Trump que, según los rumores, debería entregarse a la policía el martes. A partir de hoy, todos los oficiales del Departamento de Policía de Nueva York deben usar uniformes «como medida de precaución».

Los fiscales de Manhattan acusaron a Donald Trump de pagarle a la estrella porno Stormy Daniels 130.000 dólares para mantenerla en silencio sobre su relación. Así, el multimillonario se convierte en el primer expresidente en ser acusado en la historia estadounidense. La decisión del gran jurado tendrá ramificaciones sin precedentes para la política estadounidense y tendrá un impacto en la carrera por la Casa Blanca de 2024, incluso si no detiene la carrera del multimillonario. Quién respondió realmente con el ataque: “Es persecución política e injerencia electoral”, “una caza de brujas que le resultará contraproducente a Biden”.

Trump podría entregarse a las autoridades de Manhattan el próximo martes para formalizar los cargos en su contra tras la acusación en el caso Stormy Daniels. Una de sus abogadas, Susan R. Nickless, informó esto a The New York Times. Además, CNN informó, citando a dos fuentes familiarizadas con el caso, que el expresidente enfrenta más de 30 cargos de fraude corporativo.

En una investigación realizada por la Oficina del Fiscal del Distrito de Manhattan.

Del maltrato que sufrió de niña al 'escenario' mundial.

La votación del gran jurado fue una sorpresa, ya que se esperaba que los miembros del jurado escucharan otros casos hoy y luego tomaran vacaciones hasta fines de abril. Ni siquiera la tripulación de Trump anticipó una decisión, quizás incluso el expresidente evaluando sus próximos movimientos en estas horas en Mar-a-Lago. Los cargos específicos en su contra aún no se han revelado, al menos al público. Lo que sucederá ahora y cuándo Trump es llamado a presentarse ante la fiscalía aún no está claro: los detalles deben ser elaborados por el Servicio Secreto con las autoridades de Nueva York, aunque el abogado del expresidente asegura que su cliente se presentará automáticamente. . Y realizará los trámites correspondientes, desde huellas dactilares hasta fotografías. En este caso, debe evitarse la humillación del arresto. The New York Times citó a una de sus abogadas, Susan R. Nikilis, diciendo que el multimillonario podría entregarse a las autoridades de Manhattan el próximo martes para formalizar los cargos en su contra.

Alvin Bragg, un graduado de Harvard y el primer abogado afroamericano de Manhattan, es el hombre que desafía a Donald Trump, quien lo acusó de pagarle a la estrella porno Stormy Daniels $ 130,000 a cambio de su silencio sobre su relación.

La policía de la Gran Manzana lleva días en alerta ante posibles manifestaciones y protestas dado que el expresidente, recordando un discurso de ataque al Congreso, llamó a sus simpatizantes a salir a la calle y hacer oír su voz. Específicamente, un escenario similar al nuevo escenario del 6 de enero es más aterrador y ha llevado a las agencias de aplicación de la ley de Nueva York a intensificar las medidas de seguridad y los controles en línea, y algunos gritaron «guerra civil» durante días en defensa de Trump. «Nadie está por encima de la ley. Esta acusación es solo el comienzo», comenta Michael Cohen, exabogado del empresario que luego se convirtió en el principal acusado. Los republicanos ya gritan, aunque no se conocen los cargos exactos: hablan de una decisión «escandalosa». Eric Trump, el hijo del expresidente, define la acusación como un ataque a un oponente político. Sus referencias son a los demócratas ya Alvin Bragg, el primer fiscal de distrito afroamericano de Manhattan. En la Cámara de los Demócratas todo está en silencio por el momento, así como en la Casa Blanca de Joe Biden. La acusación de la estrella porno es solo una de las investigaciones abiertas contra Trump, cuya situación legal podría complicarse a medida que se acerca la votación. Entre las investigaciones abiertas estaban las realizadas el 6 de enero, las relacionadas con la interferencia electoral en Georgia y las relacionadas con documentos clasificados encontrados en Mar-a-Lago.

El pago ilegal de 130.000 dólares a la estrella porno Stormy Daniels es solo una de las diversas investigaciones abiertas contra Donald Trump

El apoyo provino del presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, quien dijo, hablando del demandante, que había «dañado irreparablemente a nuestro país en su intento de interferir en las elecciones presidenciales». El archienemigo del expresidente, Ron DeSantis, también lo respaldó. “Manipular el sistema judicial para promover una agenda política subvierte el estado de derecho, que es antiestadounidense”, dijo. “Florida no responderá a la solicitud de extradición”, agregó DeSantis. El exvicepresidente Mike Pence también comentó que «la acusación de Donald Trump es escandalosa». Según Pence, «Para millones de estadounidenses, el juicio no es más que un movimiento político». Y subrayó que «acusar a un expresidente» es «perjudicar al país, lo que dividirá aún más a los estadounidenses».