Europa es cautelosa ante la inflación, los banqueros son reacios a Milán

(Il Sole 24 O Radiocor) – Se recomienda precaución a la espera de los datos de inflación de Europa y EE. UU. bolsas de valores europeas, que están a la espera de indicadores para comprender cuáles podrían ser los próximos movimientos de los bancos centrales. Mientras tanto, las bolsas se preparan para cerrar el mes de marzo en zona roja, afectadas por las crisis bancarias, mientras que el balance trimestral será positivo por segundo periodo consecutivo. En el frente macroeconómico, en lo que respecta a la eurozona, se espera que la inflación disminuya a alrededor del 7 % en marzo después del 8,5 % en febrero, principalmente debido a los precios más bajos de la energía. Por otro lado, es posible que la inflación subyacente no muestre signos de desaceleración. La inflación PCE vendrá después de EE. UU., dato favorecido por la Fed, que debería mostrar una ligera desaceleración, pero siempre en niveles alejados del objetivo del banco central de EE. UU.

La peor actuación de la mañana es una actuación. FTSEMIB La milanesa, lastrada por los stocks bancarios, vuelve a ser el objetivo de ventas. Entre los cabezas de cartel de Avary Square destaca Telecomunicaciones Italia Y Moncler. en rojo Banco BpmY Finecobank Y Bieber.

Desempeño de la bolsa de valores FTSE Mib descargar…

Saes Weak, la Agencia Antimonopolio de EE. UU. solicita información sobre el nitinol

En el resto de la lista de precios de Milán, se ralentiza la demanda adicional de información de las autoridades antimonopolio de EE. UU. sobre la venta del negocio de nitinol dice Jetters. La compañía anunció que recibió una solicitud de la Comisión Federal de Comercio (FTC) para obtener información adicional sobre la venta planificada de su negocio de nitinol a Resonetics y, por lo tanto, extender potencialmente el tiempo de la transacción, que se relaciona con las subsidiarias Memry y Saes Smart Materials. y está valorado en 900 millones de dólares. En particular, la medida desencadenada por la ley antimonopolio de EE. UU. extiende el período de espera antes de que las partes puedan cerrar una transacción hasta 30 días desde el momento en que Saes y Resonetics cumplan con la solicitud de información complementaria (un proceso que se espera dure unos meses). Para los analistas de Intermonte, “La solicitud de información adicional de la agencia antimonopolio de EE. UU. retrasa unos meses el cierre del negocio, que esperábamos a principios de abril. Teniendo en cuenta que Resonetics no tiene por qué aplicar aleaciones con memoria de forma en el sector médico, seguimos creyendo que el riesgo de no cerrar sigue siendo bajo», confirmando el juicio de ‘rendimiento superior’ sobre las acciones con un precio objetivo de 39 €. Los analistas de Equita fueron más cautelosos y redujeron su juicio sobre las acciones de «comprar» a «mantener» con un precio objetivo de 35 euros.

El euro se mantuvo por encima de $1,09, con poco movimiento en el petróleo

En el frente cambiario, el euro está defendiendo sus posiciones por encima del nivel de $1.09, valiendo 1.0904 desde 1.0908 al cierre del jueves. La moneda única también se indica en 145,13 yenes (desde 144,75), mientras que la relación dólar/yen es de 133,11 (132,70). En cuanto al mercado energético, el precio del petróleo mostró pocos cambios: los contratos de futuros de mayo del crudo West Texas registraron un -0,01% a $74,36 por barril, mientras que el mismo contrato sobre el crudo Brent disminuyó un 0,26% a $79,06. El precio del gas natural en la plataforma TTF de Ámsterdam subió un 0,9% hasta los 43,9 €/MWh.

Tendencia del diferencial Btp/bund descargar…

Y subió ligeramente en el mercado de bonos Se propaga entre BTp y Bund. El diferencial de rendimiento entre el índice de referencia BTP a 10 años y el mismo vencimiento alemán se situó en 186 puntos básicos, frente a los 185 del cierre del jueves. El rendimiento de los BTP a 10 años también creció, registrando un 4,23% desde el 4,22% del día anterior.