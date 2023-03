Por otro lado, dos niños resultaron heridos en la región de Zaporizhia como consecuencia de la explosión de una granada antitanque, que encontraron en la calle y llevaron a casa creyendo que se trataba de un juguete.

Un «exterminio» está en marcha en Bakhmut. Así llegó en una actualización diaria del Ministerio de Defensa británico, afirmando que los ataques del ejército ruso continúan en la ciudad de Donbass, mientras que los ucranianos resisten, aunque la situación se complica día a día.

En lo que se considera el epicentro actual del conflicto, Evgue’ni Prigojine, jefe del grupo paramilitar Wagner, afirmó, Un nuevo avance para sus hombres que luchan en el frente. El Ministerio de Defensa de Ucrania dijo ayer que las fuerzas de Kiev habían «repelido más de 100 ataques enemigos» en zonas clave de combate el día anterior.

Mientras tanto, el ejército ruso continúa sus ataques en otras zonas: las autoridades de Kiev anunciaron que el bombardeo de la madrugada provocó al menos tres muertos y dos heridos en la ciudad sureña de Kherson, que el ejército de Kiev liberó en noviembre tras varios meses de ocupación.

Por otro lado, dos niños resultaron heridos en la región de Zaporizhia por la explosión de una granada antitanque, que encontraron en la calle y llevaron a casa. Así lo informó la agencia UNIAN, citando fuentes policiales locales. Los niños nacidos en 2012 y 2019 se infectaron en una casa en el pueblo de Novoyvanivka. Un poco antes, trajeron a casa un objeto cilíndrico alargado desconocido, que fue encontrado en la calle y explotó mientras jugaban. «Después de examinar el sitio y los restos del objeto explosivo, las fuerzas del orden determinaron tentativamente que era el mango de una granada antitanque Rkg-3», dice el informe. Ambos niños sufrieron heridas de diversa gravedad y fueron trasladados al hospital: el más pequeño fue dado de alta, mientras que el mayor estaba en el hospital.

En este contexto, en una entrevista con Fatu Quotidiano, la voz del Papa Francisco sigue siendo una de las pocas que hablan por la paz “en la atormentada Ucrania y en todos los demás países que sufren el horror de la guerra que es siempre una derrota para todos. todo». “La guerra es absurda y cruel. Es una empresa que no conoce una crisis ni siquiera durante una epidemia: la fábrica de armas. Trabajar por la paz es no invertir en estas fábricas de muerte. Me duele pensar que si las armas no están hechas para un año, el hambre en el mundo terminará porque las armas son la industria más grande de este planeta. Francisco admite que “lo único que me hace sufrir tanto es la globalización de la indiferencia, dar la espalda y decir: ‘¿Qué me importa?’ ¡No me importa! ¡No es mi problema! Cuando le preguntaron a la senadora Hyatt Liliana Segre, sobreviviente del Holocausto, qué palabra debía escribir en el andén 21 de la estación de Milán desde donde partían los trenes hacia los campos de concentración nazis, no tuvo dudas y dijo: “Indiferencia”. A nadie se le ocurrió. La palabra. Hace pensar por qué la masacre de millones de personas se produjo en la indiferencia cobarde de muchos que prefirieron voltear la cara y decir: «¿Qué me importa?»