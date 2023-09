Un estudio analizó las consecuencias del impacto del DART de la NASA en el asteroide Demorphos

asteroides Los cometas que podrían impactar catastróficamente la Tierra son un peligro lejano pero aún real que tendrá consecuencias devastadoras para nuestro planeta y para la raza humana. Por eso las agencias espaciales están pensando en las mejores estrategias para afrontar posibles crisis. El primer ejemplo concreto se puso en práctica con La sonda DART de la NASA (Prueba de redirección de doble asteroide) para entender cómo sucede esto asteroide Tal vez desviado de su trayectoria y así evitar la colisión con el suelo.

En particular, Pequeño asteroide Dimorphos Que gira en torno al mayor Dídimo Y en realidad no supone ningún peligro para nuestro planeta. La misión tuvo éxito, cambiando el período orbital del cuerpo celeste lo suficiente como para observarlo. consecuenciasimpacto (lo que ocurrió hace aproximadamente un año) todavía se está estudiando y un nuevo análisis de los datos podría haber mostrado algún comportamiento «anomalía» asteroide proporcionando así más datos para analizar e incluir en los modelos. Esto es lo que sabemos.

NASA DART y nuevos datos sobre la órbita del asteroide Dimorphos

Se han recopilado datos En el estudio Por titulo Un nuevo período posterior a la colisión DART para el sistema Didymos: evidencia de una desintegración orbital anómala. Inicialmente, el período orbital se redujo en unos 33 minutos, mientras que nuevas observaciones del Observatorio Thacher indican un aumento de hasta 34,2 minutos Con una diferencia de 1 minuto (más) en unos 20-30 días.

La razón de este cambio en el período orbital de Dimorfos alrededor Dídimo No está claro todavía. Actualmente los investigadores no han encontrado ningún mecanismo conocido que pueda explicar este cambio y parece que la expulsión de materiales, debido a su impacto dardo de la NASANo es probable.

Los mismos investigadores de la Escuela Thacher han señalado que serán necesarias más mediciones para confirmar que realmente se ha producido un cambio e intentar comprender el mecanismo. Los investigadores estimaron que el efecto Sonda espacial de 610 kilogramos La masa ocurrió aproximadamente 22530 kilómetros por hora Resultando en la expulsión de aproximadamente 900 toneladas de material Dimorfos.

El cambio en la órbita del asteroide más pequeño también influyó Dídimo (Aunque no es peligroso en la Tierra). Los escombros que fueron expulsados ​​y luego entraron en órbita alrededor del asteroide más grande probablemente fueron parcialmente arrastrados por el viento solar y parcialmente se habrían acumulado en grupos más compactos que también habrían caído sobre el asteroide. Sin embargo, esto no explicará completamente lo observado, incluso si es la hipótesis más probable (actualmente). Harrison Agrusa, del equipo de DART. Incluso el efecto YORP (es decir, el efecto de la radiación solar sobre la rotación), los efectos de marea entre los dos asteroides, la pérdida de masa y otros efectos no serían el origen de lo medido.

La ayuda tangible puede venir deAgencia Espacial Europea Gracias a La misión de Hera. (El cual se lanzará el próximo año y llegará a finales de 2026). Esto tendrá como objetivo estudiar el sistema binario. Dídimo–Dimorfos de una manera más detallada de lo que es posible con LICIACube (que aún proporciona datos valiosos). Mientras tanto, los asteroides seguirán analizándose con otros instrumentos, como ya se hizo en el pasado.