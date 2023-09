García, Génova, Nápoles y la disputa de la Champions: «Es difícil centrarse de antemano»

«Antes de la Liga de Campeones es difícil concentrarse en el torneo». rudy empezó así García Al final del partido en empate contra Génova. Una excusa del técnico italiano tras la débil y algo negativa actuación de Marassi. La reacción que tuvimos en la segunda parte tras la doble derrota fue importante «Tenemos que aprender a manejar mejor las carreras».

Análisis y autocrítica El técnico italiano tras el empate 2-2 en MarassiSin embargo, hizo bien en volver a meter a su equipo en el partido con los cambios: las aportaciones decisivas raspadori Y Politano Ambos están en línea. «Se perdieron dos puntos, pero que sirva de lección.«: Algunas frases para el técnico

Génova-Nápoles, palabras de García

Rudy García Analizó el desempeño de sus hijos: “Sabemos que no jugamos bien en la primera parte.. Entró dos goles en un saque de esquina y luego reaccionamos como equipo. La luz vino desde el banquillo y hubo empate, sin embargo Eso es una perdida de dos puntos.. Veníamos de una derrota en casa y esperaba que mi equipo fuera un poco más campeón. Este partido será una lección para que aprendamos a manejar mejor los partidos. «Y no siempre hay que pensar en la reacción».

Cambio táctico: «Deberíamos tener más flechas como estas en nuestro arco para poner raspadori detrás Osimhen Como centrocampista ofensivo. ¿Episodios? Había una mano en el toque de Olivera.Pero esto no es un defecto porque algunos episodios se pueden pitar o no, pero el desempeño de nuestra parte fue deficiente”.. en la selección Oostegaard: «Rahmani No se debe arriesgar Por eso jugué a Leo, entonces no podía cambiar toda la cremallera central. Natan tendrá su espacioLo he pensado pero necesita poder unirse a un equipo fuerte. tomar tiempo». En conclusión de las palabras anteriores. Raspadori: «El Puede jugar en todas las posiciones de ataque.pero tiene la calidad que puede hacer También centrocampista por derecha e izquierda.«.