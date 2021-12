Un descubrimiento peligroso, lo que nos importa – Libero Quotidiano

el varante Omicron Sigue siendo un misterio para los científicos. Hasta ahora, los investigadores han podido demostrar que la nueva mutación de Covid tiene un efecto mayor en los bronquios que en los pulmones, pero los síntomas aún no están claros. Tim Spector, El científico jefe de la aplicación Zoe (ocupado rastreando los síntomas del virus) mostró que la mayoría de las personas infectadas ya no sufren de tos persistente, fiebre y pérdida del olfato y el gusto. «En general, dijo el profesor Spector, lo que estamos viendo ahora es que la mayoría de las personas que dan positivo en frotis moleculares en realidad tienen síntomas similares a los de un resfriado y No tienen la trinidad clasica que solíamos hacer antes «.

Entonces, lo que ha surgido es un caso de síntomas más leves que los de muchas personas. Parece un fuerte resfriado. Los síntomas de Omicron no tendrían mucho que ver con los síntomas delta. Y no habría necesidad de tranquilizarse, porque la ausencia de «ciertas» señales hace que la gente no se dé cuenta de encontrar Covid positivo y, por lo tanto, aumenta su transmisión.

«Las personas ya no pueden esperar hasta experimentar una pérdida del gusto y el olfato, o una tos persistente, para tomar un tampón. Es fundamental no subestimar síntomas como el resfriado común o simple dolor de cabezaPorque más del 50 por ciento de las personas que no tienen los síntomas clásicos de Covid siguen siendo positivas. Sin embargo, hay tranquilidad: “Casi todos los pacientes mejoraron después de unos cinco días. “No solo eso, porque la mayoría de ellos pertenecen al grupo de edad más joven y tienen menos probabilidades de ser hospitalizados.



