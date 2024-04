Un coche inteligente más grande en 2025

Una marca en crecimiento – El coche urbano biplaza que lo hizo famoso ya no se fabrica (aquí News), Smart aumenta cada vez más el tamaño de sus coches. En el Salón del Automóvil de Beijing, que comienza dentro de dos días sabroso De hecho, aparecerá por primera vez. Concepto No. 5un show car que predice que en 2025 se lanzará el modelo más espacioso y versátil jamás producido por el fabricante de automóviles. Se trata de un SUV de tamaño medio (Su longitud es de 460 cm. Almost) que pretende combinar la funcionalidad y accesibilidad propias de la marca con un diseño inspirado en el mundo de las actividades al aire libre y Tracción en las cuatro ruedasNeumáticos todoterreno y tecnología de alto nivel.

Inspiración externa – Ya con ella estilo externo cuadradocaracterizado por bajas asperezas y dimensiones externas limitadas Concepto inteligente n.° 5 Quiere mostrar su personalidad aventurera. La protección de la carrocería no falta, gracias a las placas protectoras de bajos delanteras y traseras. También hay un cabrestante oculto, mientras que un escalón trasero plegable brinda acceso al techo, donde hay una barra de luces. CentroCompartimiento de pasajero Es la nueva consola que presenta una nueva interfaz hombre-máquina y dos pantallas OLED integradas. En la consola encontramos un altavoz portátil, en su lugar Asiento de gravedad cero. Para el pasajero delantero, promete combinar comodidad y seguridad: está equipado con nuevas soluciones de airbag e integra funciones de calefacción, ventilación y masaje. Gracias a la integración coninteligencia artificialLos pasajeros pueden entablar conversaciones con el asistente virtual a bordo: la IA utiliza técnicas de interacción inteligentes para proporcionar respuestas precisas y relevantes a casi cualquier pregunta. Además, quienes están a bordo pueden controlar algunas funciones clave mediante la voz.

Envío muy rápido – el Concepto inteligente n.° 5 Equipado con una batería con una capacidad nominal de más de 100 kWh, que debería permitir estoindependencia Con más cero emisiones 550 kilometros, calculado sobre el ciclo WLTP. Gracias al sistema de tracción de 800 voltios, el SUV puede recuperar el 70% de su carga (y, por tanto, del 10 al 80%) en 15 minutos. Para garantizar un buen rendimiento en diferentes condiciones de la carretera, hay cinco modos de conducción disponibles para el conductor. La versión de la cadena debe ser compartida. plataforma marina Geely, junto a otros modelos del grupo como el Polestar 4, Volvo EX30 y Zeker