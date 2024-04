Monsters Antonella Clerici nombra Ligabue en honor a la puerta de la salsa en San Remo. Cantante: “Querida Antonella, algunas frases no me pertenecen” – video

«Querido @antoclerici Obviamente nunca dije algo así, algunas frases no me pertenecen». Estas son las palabras de Ligabue, que niega haber insultado a la presentadora, Antonella Clerici, al negarse a participar en el festival de San Remo, del que fue anfitrión. Clerici durante la entrevista con monstruosCuando Francesca Fagnani le preguntó sobre su experiencia en el Teatro Ariston, habló del boicot de algunos artistas que decidieron no participar en el concierto que ella organizó. Uno incluso dijo: “Sabe mucho a salsa”. De ahí nació lo que se llamó la puerta de la salsa. a monstruos Clerici decide nombrar al artista Ligabue, pero le extiende la mano y dice: “Creo que hice todo lo posible para que él estuviera en el festival. Porque me imaginé el último episodio en el que él y yo nos íbamos en una Harley Davidson. Dime. «Si no es cierto, me disculpo, pero si es cierto, espero sus disculpas». Después de que aparecieron avances del programa en las redes sociales en las últimas horas, hubo cierta expectación en torno al nombre. El nombre del cantante de Correggio respondió negando el rumor. Esperemos que el caso esté cerrado.

Lea también: