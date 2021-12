¡Un año nuevo en récords! El gigante africano de dos caras, te contamos lo que pasará »ILMETEO.it

Clima: Año Nuevo con Paramount Recordings! El gigante africano de dos caras, te contamos que pasará

Previsión de NocheviejaPodría ser uno año Nuevo Para recordar lo que estamos a punto de experimentar y este es un resultado real. Gigante africano de dos caras Que por un lado prescindirá de los extremos térmicos Registrarse Por otro lado, un contexto climático prácticamente opuesto.

Muchos de ustedes ahora sabrán cómo las altas tensiones en invierno se comportan de manera diferente que en verano. De hecho, la alta presión en verano es un indicador de la estabilidad atmosférica general y solo se observa en las horas más calurosas, especialmente cerca de altitudes, y pequeños escollos debido a las clásicas tormentas de calor. En invierno, sin embargo, aunque los anticiclones todavía pueden traer uno estabilidad del aire justa El clima, que en ocasiones es muy suave en relación con la temporada, también es responsable del muy temido fenómeno de niebla y nubes bajas que, además de mantener un clima gris y en ocasiones aburrido, mantiene el clima. temperatura Tienen valores muy estrictos.

Pero para ser noticia año Nuevo No será la niebla habitual y las nubes bajas las que se concentrarán cerca del Valle del Po y en algunas partes del centro, sino temperatura que se grabará en la mayor parte del Sur, y en el resto del Centro, y sobre todo en las inscripciones del Norte: desplazándose rápidamente por los registros climatológicos, de hecho es realmente difícil de encontrar en el pasado 100 o 200 años a año Nuevo Con tan altos valores caloríficos de temporada. Baste decir que se esperan temperaturas cercanas a +12 / +15 ° C a 1500m en los Alpes y Prealps el día de Año Nuevo, así como en los Apeninos, y 20 ° C en la Tierra sería el orden de un día en el sur y en Cerdeña con noche Insólito y cálido San Silvestro.

En cuanto a pronóstico del tiempo Entonces todos entendimos cómo pasaría bajo el estandarte de la estabilidad y la luz del sol, excepto por el anunciado niebla mi nubes Pocos Dispuesto a reducir significativamente la visibilidad, especialmente en áreas planas en el norte. Una imagen meteorológica como esta nos acompañará incluso 2/3 de enero Cuando las cosas parecen querer cambiar bajo la presión de las masasaire frio Descender del norte de Europa está listo para amenazar otras ambiciones de presión, exponiéndonos a un contexto climático una vez más del tipo invernal.