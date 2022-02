Últimas noticias sobre el regreso de Lautaro y Sánchez desde Sudamérica

Inter: las últimas noticias sobre el regreso de Sánchez y Lautaro

A poco más de 48 horas del inicio del derbi entre Inter de Milán y Milán, prevista para el sábado por la tarde a las 18.00 horas en San Siro. Un partido de mucho nivel en el que ambos equipos se juegan mucho, tanto entre la clasificación como teniendo en cuenta que seguimos hablando del derbi de Milán, uno de los clubes más emocionantes del mundo.

El Inter espera llegar de la mejor manera posible, pero sobre todo con casi todos los intérpretes. A excepción de los lesionados, Simone Inzaghi intentará estar a su disposición y en buena forma, incluso los que regresarán de la selección en estas horas. En particular, naturalmente hablamos de los jugadores involucrados en América del Sur y Exactamente por Lautaro Martínez y Alexis Sánchez.

Argentina no parece tener problemas: El ex piloto debería estar en Appiano regularmente para la sesión de entrenamiento de la tarde con sus compañeros de equipo. En cambio, Sánchez solo debería regresar por la noche. Como resultado, no podrá entrenar hoy. El chileno solo tendrá un entrenamiento a su disposición, y es el de finalización. Esta es también la razón por la que es tan fácil esperar ver Lautaro junto a Dzeko, con el Niño Maravilla Listo para hacerse cargo.