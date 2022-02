12



























I teléfono inteligente vecchi dotati di connessione solo 3Gma anche quelli con il 4G de primera generación hanno i giorni contati: lo switch off della rete 3G di TIM si avvicina, mentre otros operatori come Vodafone lo hanno già terminato un anno fa. A breve, quindi, chi ha un telefono non compatible con almeno il 4G”VoLTE“ avrà grossi problemi nell’uso quotidiano di funzioni anche basilari, come la navigazione su Internet.

Persino fare chiamate potrebbe diventare difficile, a causa dell’uso di una rete diversa rispetto a quella usata fino a pochi giorni prima. ¿Qué quando succederà tutto questo? Le fecha sono diversos da Comune a Comune, ma la maggior parte dei ripetitori verranno gastado en primavera, tra abril, mayo y junio de 2022. Il motivo dello switch off, cioè dello spegnimento della rete telefonica 3G, è ormai noto: nello stesso sito di trasmissione radio gli operatori non possono tenere accesi troppi ripetitori, per non supere le soglie di emite delmagne ontic. Quindi, poiché adesso è necessario accendere i ripetitori 5G, per non sforare i limiti è necessario spegnere qualcos’altro. Si è scelto di spegnere la rete 3G e di lasciare attive solo la 2G, la 4G and e la futura 5G.

Rete 3G TIM: quando si spegne e dove

La red 3G di Vodafonel’altro grande operatore presente insieme a TIM all’epoca dell’espansione della red 3Gha già terminato il suo switch off mentre HORA sta per farlo.

Nei giorni scorsi il principale operatore italiano ha aggiornato il calendario degli interventi sui ripetitori y ha pubblicato sul suo sito Web le date di spegnimento della rete 3G in ogni Comune italiano. Andando a quest indirizzo e selezionando la propria Regione è possibile scaricare la lista en PDF dei Comuni, con la apagado de datos por ogni singolo comuna.

Apagar del 3G: cosa cambia por gli utenti

Le conseguenze dello apagar della rete 3G sono diverso, en base al telefono dell’utente. Chi ha un telefono solo 3G verrà passato automaticamente su rete 2G, che è molto più lenta. Inoltre, non potrà navigare su Internet mentre parla al telefono.

Chi ha un telefono 4G de primera generaciónche cioè non supporta la technologia Voz sobre LTE (VoLTE)continúe usando la red 4G para la navegación por Internet, mire passato alla 2G para gli SMS y el chiamate.

C’è poi una terza ipotesi, che non è legata al tipo di telefono ma al tipo di SIM telefonica TIM utilizzata: i vecchi utenti TIM con SIM de 128 kb potranno usare exclusivamente la red 2G, anche su one smartphone in grade di agganciare reti più evolute.