Últimas noticias de Ucrania. G7 vs Moscú: los ucranianos se mueren de hambre. Zelensky: la anexión rusa elimina el diálogo. Kyiv, 450 mil sin luz

El G7 advierte a Moscú que no permitirá que la población ucraniana sufra hambre y frío y seguirá prestando ayuda. Zelensky reiteró que no se trata de Rusia, al menos por ahora, y que no iría al G-20 en Bali si estuviera Putin. Además, para el presidente ucraniano, de la Agencia Internacional de Energía Atómica, la evidencia clara e indiscutible de que no hubo preparativos para una «bomba sucia» en Ucrania.