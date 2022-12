Ucrania, Zelensky recibe a Biden en la Casa Blanca: La guerra no ha terminado, pero gracias a Estados Unidos controlamos la situación – el mundo

Hemos llegado al día 300 del ataque brutal y no provocado de Rusia contra Ucrania. Así lo afirmó Joe Biden en una conferencia de prensa en la Casa Blanca con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Y el presidente estadounidense enfatizó: «Nunca estarás solo». Biden enfatizó que «la lucha de Ucrania es parte de algo más grande. Los estadounidenses se enfrentan a los matones y luchan por la libertad».

Volodymyr Zelensky llegó a Washington como Winston Churchill hace 81 años, apenas unos días después de que Japón atacara Pearl Harbor. La primera visita del presidente ucraniano al extranjero en casi un año de guerra marca el comienzo de una nueva etapa de la lucha contra Rusia y el fortalecimiento de la alianza con Estados Unidos, ya que Joe Biden anuncia un nuevo paquete de armas de casi dos mil millones de dólares. incluidos los patriotas, y garantiza el apoyo de Kyiv mientras sea necesario, mientras que el Kremlin reacciona con enojo advirtiendo que no habrá avances en las conversaciones de paz. “Estados Unidos quiere una paz justa para Ucrania”, dijo Biden en los primeros minutos de su encuentro con Zelensky, tras recibirlo con un afectuoso abrazo, acompañado de su esposa, Jill, a su llegada a la Casa Blanca. Los dos líderes se reunieron por última vez en la Oficina Oval en septiembre de 2021, cuando una invasión de Rusia era solo una amenaza. En ese momento, Zelensky vestía traje azul y corbata del mismo color, figura relajada y rostro bien afeitado. Hoy tiene la cara pintada y viste el ya famoso uniforme militar. Una visita histórica, acordada en una llamada telefónica entre ambos mandatarios el pasado 11 de diciembre, fue confirmada recién el pasado domingo y se mantuvo en secreto hasta la noche del martes por obvias razones de seguridad. Un viaje tan sensible que la Casa Blanca ni siquiera retransmitió el fin de semana el programa semanal de Biden, como es costumbre, levantando algunas sospechas entre los periodistas acostumbrados a conocer al detalle cada movimiento del presidente estadounidense. Sin embargo, nadie esperaba que Zelensky viniera a la capital estadounidense. Ya en su última reunión, hace más de un año, Biden aseguró al presidente ucraniano su apoyo en la defensa de la integridad territorial y la soberanía de Ucrania.Después de trescientos días de guerra, el compromiso de uso de la administración se mantiene sin cambios. “Seguiremos fortaleciendo la capacidad de Ucrania para defenderse, especialmente con respecto a los sistemas antiaéreos”, dijo Biden. Sin embargo, la ayuda no incluirá los codiciados Atacms, misiles gigantes de largo alcance capaces de impactar hasta 300 kilómetros, y por lo tanto probablemente también en territorio ruso, sino sofisticados sistemas capaces de frenar los constantes ataques de Moscú a las infraestructuras estratégicas del pueblo. Incluso durante las horas en que Zelensky estuvo en Washington, las sirenas continuaron sonando en todo el país. El presidente ucraniano, dejando claro que «la guerra no ha terminado», agradeció a Biden la ayuda «desde el fondo de su corazón». «Estoy aquí para continuar la cooperación para acercar nuestra victoria. El próximo año tendremos que devolver la bandera ucraniana y la libertad a nuestro pueblo», prometió el líder ucraniano. La asistencia estadounidense no se limita a las armas. El presupuesto federal de 1,7 billones de dólares que el Congreso aprobará el viernes también incluye 45.000 millones de dólares en ayuda a Ucrania, lo que supera la solicitud de Biden de 37.000 millones de dólares. Hasta la fecha, en el campo de la ayuda militar, económica y humanitaria, Estados Unidos ya ha proporcionado a Kyiv casi 68.000 millones de dólares en financiación. No es casualidad que el presidente estadounidense recibiera a Zelensky a finales de año, antes de que los republicanos retomaran el control de la Cámara de Representantes en enero. El presidente de los EE. UU. quiere asegurarse de que el Congreso continúe apoyando a Ucrania de manera partidista y presionada, arrinconando a los miembros del viejo gran partido que han amenazado con no escribir más “cheques en blanco” en Kyiv. El llamamiento de Zelensky en el Capitolio, nueve meses después de su llamamiento virtual, debería hacer precisamente eso, al igual que Churchill en 1941 consolidó la coalición que ganaría la Segunda Guerra Mundial y construiría el mundo democrático moderno.