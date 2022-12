EE.UU.: Marcas… Aceite – L’Indro

Hay «señales de humo», las que tradicionalmente se atribuyen a los nativos americanos, y hay «señales de aceite», las de los que reemplazaron a los nativos y los que habitan los estudios ovales.

Y así en Venezuela: «señales» y «Pasos importantes en la dirección correcta». Es la que tuvo lugar el sábado 26 de noviembre entre Washington y Caracas, y antes entre el gobierno venezolano y la oposición.

Esta noticia es una de las que podrían representar un punto de inflexión en el futuro del expediente “Saab”, que ha sido testigo en los últimos diez años no solo en Venezuela, sino en toda América Latina.

a Una delegación del gobierno de Nicolás Maduro y un representante plataforma unificada(integrada por gran parte de las fuerzas opositoras, pero no toda la oposición), el sábado, en la Ciudad de México, Firmaron un segundo memorando de entendimientofruto de la mesa de diálogo auspiciada por México.

firma Segundo Acuerdo Parcial para la Protección del Pueblo Venezolano Se llevó a cabo con la presencia de Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno de Venezuela, Gerardo Bled, jefe de la delegación de Plataforma Unida, luego Dag Nylander, representante de Noruega, y Marcelo Ebrard, Ministro de Relaciones Exteriores de México. En el papel de mediadores y garantes.

Nylander habló deHito histórico«enfatizando eso»Reanudar el diálogopero también Firma de un segundo acuerdo parcial», que, entre otras cosas, prevé el establecimiento de un mecanismo de seguimiento de los resultados de las decisiones tomadas.

A los pocos minutos de firmar el acuerdoY el Washington ha permitido que la petrolera Chevron retome parcialmente sus actividades de extracción de petróleo en la nación caribeñaque representa el primer alivio de sanciones.

Bajo la Licencia 41 del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, el Chevron podría hacerse cargo parcialmente de las operaciones de la empresa que posee en Venezuela con la empresa estatal Petróleos de Venezuela.(PDVSA), una garantía -Este es el caso- ese«PDVSA no recibirá ingreso alguno por las ventas de petróleo que realice Chevron».

Este levantamiento parcial de sanciones «refleja la política estadounidense a largo plazo dirigida a levantar las sanciones en términos de progreso tangible» que disminuya el sufrimiento del pueblo venezolano y le permita «apoyar el retorno de la democracia» en Venezuela. Dijo… del Tesoro de los Estados Unidos. Los funcionarios de Biden hablan con precisión sobre “Pasos importantes en la dirección correcta«añadiendo eso allí»Un largo camino“Falta avanzar para resolver la compleja crisis económica, política y humanitaria de Venezuela.

Convención de la Ciudad de MéxicoInmediatamente Extendido por los firmantes a través de las redes sociales, Prevé siete puntos, incluido el establecimiento de una escala nacional de asistencia social y el establecimiento de un fondo fiduciario único bajo los auspicios de las Naciones Unidas. (que será monitoreado por un comité de verificación, compuesto por 10 miembros, más un representante observador de Noruega), y Fondo de Protección Social del Pueblo VenezolanoY el que iniciará negociaciones nacionales e internacionales sobre sus disposiciones financieras con autoridades públicas y privadascomo se indica en el documento de acuerdo. Él está aquí Se refiere aen general a «Activos congelados en el sistema financiero internacional a los que se accederá paulatinamente”, que son los recursos “presentes en las instituciones bancarias o en el sistema financiero internacional”, en concreto según anunció el representante del Gobierno, Señalan miles de millones de dólares venezolanos congelados en el exteriorRodríguez dijo a la prensa Lo firmado permitirá recuperar más de tres mil millones de dólaresque tendrá un destino social”, informes «tomar latín«, va a financiar Sectores estratégicos de la población en crisis, como salud, educación, sector eléctrico, entre otros… “Estos recursos se irán combinando paulatinamente con aportes al fondo”,el diario de viaRodríguez afirmó que, Por los primeros 3 mil millones en proceso de liberaciónY el Otros 20.000 millones de activos siguen encerrados en bancos extranjeros.

Autorización emitida a Chevron Corporation Rango limitado. Tiene una validez de seis meses y luego debe renovarse.. La licencia permite a Chevron expandir sus operaciones en algunos de los proyectos que ya ejecuta con PDVSAY el y la importación de petróleo venezolano a Estados Unidos. La empresa tiene prohibido pagar impuestos o regalías al gobierno venezolano. Según funcionarios de la administración de Biden que hablaron con los medios estadounidenses, «las ganancias obtenidas se destinarán al pago de la deuda pública de Chevron».

El acuerdo deja espacio para que Estados Unidos revoque la decisión si Maduro no cumple con sus obligaciones humanitariasY el O para ofrecerle futuras concesiones si lo hiciera..

La administración de Biden también le está pidiendo a Maduro que permita a las Naciones Unidas el acceso sin restricciones a Venezuela para escribir y publicar evaluaciones del progreso del nuevo acuerdo humanitario.Los New York TimesEl primer objetivo de Biden es 2024, que es empujar a Maduro a elecciones presidenciales libres en 2024, y evitar que tome el control de las elecciones descalificando a muchos líderes de la oposición, incluso utilizando el arresto de candidatos o candidatos potenciales como sucedió en el pasado.

Washington subestimó a Caracas, afirma. Los datos son: permiso «Es parte de un cambio en la estrategia de EE.UU. sobre Venezuela«, Tal como comentario el ‘Los New York Times«.

Es demasiado pronto para decir que una de las crisis que ha caracterizado los últimos años del subcontinente indio se está desmoronando, sin embargo Los eventos del sábado probablemente contengan la semilla del hack.

Desde hace meses se habla de la posibilidad de que la Casa Blanca recorte la política «presión máxima‘Por la administración Trump contra Maduro de Venezuela. La guerra en Ucrania y la crisis del petróleo estaban relacionadas especulación acelerada. seguramente La necesidad de Joe Biden de bombear petróleo a los mercados internacionales inmediatamente pareció una buena oportunidad para que Estados Unidos cambiara su estrategia.. entre rumores e hipótesis, diplomacia de la casa blancaY elMantener un perfil bajobajo las cámaras, continúo. Lo mismo para los hombres de Maduro. En las últimas semanas, las reuniones, algo confidenciales, ciertamente confidenciales, Pequeños signos de disponibilidad mutuaEs el resultado de más de un año de conversaciones entre ambas partes sobre cómo enfrentar la crisis económica, política y humanitaria del país, hasta que el sábado el cambio de estrategia dio su primer paso.

Un ablandamiento de la política de EE.UU. hacia Venezuela tiene un excelente motivo en la crisis del petróleoY el Pero esto probablemente va más allá de eso. Como dicen los expertos del mercado petrolero, Pasará tiempo antes de que se sientan los efectos de lo que está pasando en el mercado petrolero. Sin embargo, según Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina de la Universidad Rice, hemos tenido noticias de «Los New York Times‘, el arreglo de chevron no es solo un arreglo simbólico. dentro de dos añosY el La empresa puede producir más de 200.000 barriles diarios en VenezuelaSumado a los aproximadamente 765,000 bpd bombeados por día.

El otro elemento de la esencia que ha aportado Monaldi es justamente que Algo a tener en cuenta en el futuro «es si otras empresas podrán usar el acuerdo con Chevron para presionar a Washington para que levante más sanciones contra Venezuela. Las normas estadounidenses existentes prohíben que las empresas estadounidenses y extranjeras compren petróleo venezolano. Pero entidades como Repsol en España y Reliance en India llevan años presionando a Washington para que alivie las sanciones. SaraEs muy difícil que EE.UU. justifique pedirle a India que no compre petróleo venezolanocuándo [loro] StanNo comprando petróleo venezolanoMonaldi dijo.

Así como la calamitosa situación económica y social de los venezolanos (7 millones, o la cuarta parte de la población que huyó del país) tardará en cambiar. Y todavía Los hechos del sábado 26 de noviembre desorientan sobre una novedad que probablemente podrá cambiar el escenario político en América Latina.

La decisión de la Casa Blanca parece significarDos visiones principales. en primer lugar AN: La administración Biden admite el fracaso «Política de sanciones‘ Junto a La insostenibilidad del statu quo de su línea política con respecto al paísY el Rechazan cambio de régimen en Venezuela. Segundo, pero no segundo en absoluto: El punto de inflexión en la estrategia estadounidenseY el Lo que corresponde a un giro similar en la estrategia de VenezuelaY el Marca el inicio de una salida a la crisis política y humanitaria que ha asolado a Venezuela en la última décadaNuevo.

La decisión de Maduro de refrendar el documento mexicano no es secundaria. por primera vezY el PresidenteY el implícitamenteY el Reconoce estado desesperado de la economía venezolana y su genteY el Y demuestra su voluntad de llegar a un acuerdo. Claro, su necesidad de «resistir» al liderazgo del país debe haberlo convencido (y puede que haya tenido señales de que ya no estaba tan claro), pero se abrió una escapatoria, e incluso ese impulso menos que honorable es un bueno para empezar.

Desde este momentoY el Cualquier cosa podría pasar. Las señales pueden permanecer así durante años, un camino virtuoso puede verse interrumpido por responsabilidad de cualquiera de las tres partes (el gobierno de Venezuela o la oposición, en lugar de Estados Unidos), o un largo y predecible camino puede tener ramificaciones para todos. subcontinente indio y más allá.

tiempo, El inicio de la seminormalización de las relaciones entre Estados Unidos y VenezuelaY el Aliviaría los nervios del régimen de MaduroQue alivia la presión y opresión del régimen sobre la población, e Entonces el interés de Maduro en girar hacia Irán en lugar de Rusia podría desactivarse. Venezuela ciertamente no volverá a ser el «patio trasero» de Washington, pero tampoco estará más motivada por las «peligrosas relaciones» con los «enemigos» de los yanquis. El objetivo de Maduro es que Washington levante todas las sanciones, lo que le permitirá reingresar a la economía global y «reconstruir el colapsado sector energético de Venezuela y restaurar su economía enferma».Los New York TimesSi ese es el objetivo, será beneficioso para Maduro mantener relaciones con los «enemigos» de Washington.

Sin aventurarse demasiado, se puede suponer que Caracas es un ensayo y se convierte en un “modelo” de cómo Biden pretende manejar archivos como el de Irán, en secreto, sin mostrar mucho interés, alejado del bombo mediático. Lástima por una de las crisis que puede estallar en manos del presidente, en lugar de Corea del Norte, en un momento en que China está centrada en la gestión, que ya está distraída por la guerra en Europa.