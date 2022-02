Ucrania y Rusia retiran algunas fuerzas militares de la frontera. Moscú: el fracaso de la propaganda de la guerra occidental. Kiev: detener la escalada

decisión de Rusia retirar parte de las fuerzas Participar en ejercicios militares en la frontera con Ucrania podría representar el primer gran avance para una solución pacífica crisis ucraniana. El Ministerio de Defensa de Moscú ya ha anunciado que algunas fuerzas, una vez finalizadas las operaciones, Regresarán a la base hoy.. “Unidades de los Distritos Militares Sur y Oeste, que han terminado sus tareas, ya han comenzado a cargar el transporte ferroviario y por carretera y hoy comenzarán a regresar a sus bases – lee el Mayor General Ígor KonashenkovPortavoz de Defensa – Con los procedimientos para el entrenamiento de combate llegando a su fin, las tropas, como siempre, organizarán marchas conjuntas a sus bases permanentes «. La noticia se extendió de inmediato en los dos cancilleres y llegaron los primeros pronunciamientos de victoria. Ucrania, a través de su ministro extranjero, Dmitro KolebaEl autor de la decisión de desescalada afirma: “Con nuestros socios”, es decir, los países occidentales, “pudimos Prevenir cualquier nueva escalada de Rusia «. Mientras que un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Moscú, María Zajarovaafirma: «La fecha del 15 de febrero de 2022 pasará a la historia como un día El fracaso de la propaganda bélica de Occidente. Vergüenza y aniquilamiento sin disparar un solo tiro».

Hoy solo Alemaniaa través del Ministro de Relaciones Exteriores Annala BarbukPedido Rusia Desde sacar los ejércitos dia del consejero Olaf Schulz En Moscú para reunirse el presidente ruso vladimir putin. «La situación es particularmente peligrosa y podría escalar en cualquier momento, y debemos aprovechar todas las oportunidades de diálogo para llegar a una solución pacífica», dijo Barbock en un comunicado. Responsabilidad por la calma Está claro que es del lado ruso y depende de Moscú retirar sus fuerzas”. Al final de las conversaciones Putin-Schulz, está programada una conferencia de prensa: el canciller el lunes Se había reunido con el jefe del gobierno de Kiev. Volodymyr ZelenskyY Esperaba querer convencer a su colega ruso de la necesidad de Reducir las tensiones militaresAl tiempo que le advierte al mismo tiempo que Estados Unidos y la Unión Europea están dispuestos a imponer severas sanciones económicas en caso de invasión.

Putin aún no ha decidido si invadir o no, pero la invasión sigue en pie muy probableDestacó que «las fuerzas rusas son capaces de atacar» en un instante. Noticias del cielo Ministro de Asuntos Exteriores británico les bragueroEl jefe del Kremlin instó a «dar un paso atrás desde el abismo». Desde Moscú responden informándonos que “Preparación las respuestas De Rusia a las propuestas de Estados Unidos y la OTAN sobre garantías de seguridad en su fase final”, dijo el canciller Putin a “la cronología completa de los hechos”. Serguéi Lavrov: Para la portavoz de Lavrov, Maria Zakharova. Mientras tanto, el embajador ruso en CanadáOleg Stepanov, atacó la decisión del gobierno de Ottawa de armar a Ucrania: «Cualquier suministro de armas a un país que sufre un conflicto armado interno no resuelto es inaceptable. Esto es no trae paz Solo prolonga y exacerba el conflicto fratricida en Ucrania”, dijo, y advirtió que “al proporcionar armas, los países occidentales están presionando al régimen de Kiev para que continúe guerra contra su propio puebloMientras, en Twitter, Zelensky agradeció a Estados Unidos y Canadá por el apoyo de su país, destacando en particular el «apoyo financiero de mil y tres mil millones disponible para proyectos en Ucrania» por parte de Washington y el «paquete de asistencia financiera adicional de entre mil millones de dólares». de Ottawa.

Asociación estratégica en acción: estamos agradecidos con los Estados Unidos por proporcionar un apoyo financiero significativo de $ 1 mil millones y $ 3 mil millones disponibles para proyectos en Ucrania. gracias Tweet incrustado ¡Para una decisión rápida y resultados tangibles después de nuestra conversación! ??????? ???? ??????? – Володимир Зеленський (ZelenskyyUa) 15 febrero 2022

Desde Nueva York, Secretario General de las Naciones Unidas, Antonio GuterresDijo que estaba «muy preocupado por tensiones crecientes y la creciente especulación sobre un posible conflicto militar en Europa. Será el precio del sufrimiento humano, la destrucción y el daño a la seguridad europea y mundial. muy alto‘, afirmó, enfatizando que ‘no podemos ni siquiera aceptar la posibilidad de Un enfrentamiento tan desastrosoEl lunes, Guterres dijo que habló y reiteró a los cancilleres de Rusia y Ucrania No hay sustituto para la diplomacia.Llamó a intensificar los esfuerzos diplomáticos y brindar el apoyo de las Naciones Unidas. “He puesto a disposición mis buenos oficios: No nos iremos no escatimará esfuerzos en busca de una solución pacífica.