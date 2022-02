Robinho: Orden de captura internacional y pedido de extradición por violación

La Fiscalía de Milán ha remitido al Ministerio de Justicia la solicitud de extradición y la orden de detención internacional del exdelantero del Milán Robinho, que finalmente fue condenado, junto con un amigo, el 19 de enero a 9 años de prisión por delitos de violencia masiva el 23 de enero. Albanés de un año, que fue abusado en un club de la capital lombarda la noche del 22 de enero de 2013. Las actuaciones contra el exfutbolista y su amigo, ambos en Brasil, fueron firmadas por la fiscal Adriana Blasco. Está claro que los dos no serán extraditados porque la constitución brasileña no permite la extradición de sus ciudadanos.

Con la solicitud de extradición y la orden de arresto internacional que las autoridades italianas ahora deben enviar a los brasileños, si el ex mediapunta rossoneri decide abandonar el país, podría correr el riesgo de ser arrestado. Y en días pasados ​​se registró el expediente de sentencia de muerte contra el exjugador Robson de Souza Santos, conocido como Robinho, de 38 años y cuatro temporadas en Milán entre 2010 y 2014, y su amigo Ricardo Falco. El Tribunal Supremo decidió que los nueve años decididos por el tribunal de Milán son definitivos, tras la investigación del fiscal Stefano Amendola, y confirmados por el Tribunal de Apelación el 10 de diciembre de 2020. Para el ex atacante y su amigo durante la investigación, hay no hay medidas cautelares mientras que no hay otros hombres presuntamente involucrados en hechos de violencia. Es más, por esta historia, el Santos, equipo en el que el jugador volvió a jugar tras intentarlo también en el Manchester City y en Turquía, decidió suspender el contrato de Robinho, luego de que el juicio fuera interceptado en los medios brasileños. ..