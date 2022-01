Ucrania y Londres enviarán una pequeña unidad para entrenar en la frontera – Corriere.it

El Reino Unido también suministrará a Kiev misiles antitanque después de que Rusia haya movilizado 100.000 soldados.

Ayer se envió el primer lote de armas pequeñas antiblindaje, aunque el Ministro de Defensa no precisó su tipo. Dijo a los legisladores que Ucrania tiene todo el derecho de defender sus fronteras y que este nuevo paquete de ayuda mejora su capacidad para hacerlo. Permítanme ser claro: este apoyo es claramente armas defensivas de corto alcance. No son armas estratégicas y no representan una amenaza para Rusia; Debe ser utilizado para la autodefensa. Wallace dijo que un paquete de sanciones internacionales estaba listo para ser lanzado en caso de cualquier acto de Rusia para desestabilizar Ucrania. El ministro de defensa dijo que cualquier invasión sería vista como una ocupación que podría provocar una gran pérdida de vidas en todos los bandos.