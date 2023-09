Ucrania-Rusia, Noticias de hoy | G20: Acuerdo de los sherpas sobre la declaración sobre Ucrania

• zelenski“Estamos listos para las elecciones presidenciales de 2024, pero no faltan los problemas organizativos”. Punto militar en el contraataque. • ponlo adentro Visita la sede del Centro Nuclear de la Federación Rusa. Acusa: “La guerra provocada por Occidente”. • Porcelana Y Rusia Estuvo ausente de la declaración entre Estados Unidos e India al final de la reunión. Biden Modi. • Advertir a su jefe FBI«El número de espías rusos en Estados Unidos es muy alto».

La principal diferencia entre el texto acordado este año, respecto al alcanzado en Bali, es la anulación de la mayoría de las sentencias que expresaban opiniones divergentes sobre cuestiones como las sanciones y la condena directa de la guerra rusa. Sin embargo, hay varias referencias a los principios de la ONU. La frase del texto de Bali de que “la mayoría de los miembros condena enérgicamente la guerra” no se repitió en el borrador de este año, que en cambio destaca áreas de acuerdo, por ejemplo sobre los principios de la Carta de las Naciones Unidas contra el uso de la fuerza en interés de la integridad territorial. . La agencia añade que el nuevo borrador también acoge con satisfacción los esfuerzos para lograr “una paz integral, justa y duradera en Ucrania”.

09:57 AM – Zelensky agradece al príncipe saudita Bin Salman por su apoyo a los esfuerzos de paz

El borrador de la declaración final del G20, visto por la BBC, muestra que el párrafo sobre la guerra en Ucrania ha quedado por ahora en blanco. Al texto en cuestión le falta un párrafo sobre la “situación geopolítica”, según confirmó la agencia de noticias Reuters. La agencia agregó que este controvertido párrafo fue aprobado por los países occidentales, y ahora le toca a Rusia aceptarlo o tal vez proponer agregar una nota contraria. Si Moscú rechaza ambas opciones, Nueva Delhi podría tener que considerar la publicación de un resumen presidencial, que los países anfitriones pueden utilizar para mostrar consenso en la mayoría de las cuestiones, pero no en todas, dijo la BBC. Sin embargo, un funcionario del G20, que pidió el anonimato, confirmó que se trataba de un borrador y que el texto podría cambiar en las próximas 36 horas.

09:08 AM – Estados Unidos: “Acuerdo sobre la declaración conjunta es difícil para el G20”

08.54 am – El Ministro de Asuntos Exteriores japonés visita Kiev

05.59 am – Estados Unidos puede suministrar misiles Atakam de largo alcance a Kiev

05.50 am – Kiev no hace concesiones a Rusia: “No nos rendiremos al chantaje alimentario”

Ucrania no está dispuesta a aceptar una flexibilización de las sanciones contra Rusia a cambio de la reanudación de las exportaciones de cereales a través del Mar Negro: así lo confirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, Oleg Nikolenko. «La posición de la parte ucraniana no ha cambiado: aliviar las sanciones sería una victoria para el chantaje alimentario de Rusia. Concluyó: «La comunidad internacional debe trabajar para obligar a Rusia a cumplir con sus deberes y no alentar nuevas agresiones haciendo concesiones».