La guerra de Putin amenaza la economía, pero el G20 está dividido – Asia

La agresión militar de Rusia contra Ucrania es, con diferencia, el factor más desestabilizador de la economía mundial, y también el factor que provoca la mayor incertidumbre en el orden geopolítico mundial. Es la alarma con la que debe medirse el G-20, que desde 2008 es el lugar de reunión de las diversas reivindicaciones de los veinte países más industrializados y emergentes, a pocas horas de la apertura de la cumbre de Nueva Delhi. El líder estadounidense Joe Biden estuvo presente, y la repentina ausencia del presidente chino Xi Jinping y la esperada ausencia del jefe del Kremlin Vladimir Putin (ya fuera del centro de atención en Bali, en noviembre de 2022) reforzaron los temores de que Beijing y Moscú pretendieran boicotear el acuerdo. aceptable para todos. Para el primer ministro indio, Narendra Modi, que ha instalado su presidencia rotatoria al frente del sur global, las reuniones ministeriales del G-20 no auguraban nada bueno, ya que concluyeron sin acordar un documento final. Incluso en la cumbre de Delhi, el principal obstáculo en la declaración final sigue siendo Ucrania, dada la resistencia de Beijing y, obviamente, de Moscú, representada en la cumbre por el Primer Ministro Li Qiang y el Ministro de Asuntos Exteriores Sergey Lavrov, respectivamente.

Fuentes diplomáticas italianas dijeron: «Se ha logrado casi todo y sólo ahora hay desacuerdos sobre la guerra en Ucrania». Explica que la mayoría de los países se han fijado el objetivo de mencionar la agresión rusa y la presidencia india también está de acuerdo, pero hay un endurecimiento de la posición de Rusia, que cuenta con un gran apoyo de China. Se busca un acuerdo del G20, como alternativa al “19+1” o al menos al “18+2”: en estos casos, sería un paso atrás respecto al consenso del G20 alcanzado hace un año en Bali. «Negociaremos hasta el final, esperando que la noche traiga consejos», resumió una fuente oficial a la agencia de noticias italiana ANSA, señalando que la ausencia de los líderes chino y ruso «conducirá a un acercamiento más allá de las expectativas entre Occidente». e India”. Brasil, Sudáfrica» ​​y otros países también.

Basado en una lógica simple: la necesidad de unir y acelerar esfuerzos ante problemas “imparables” y “crisis en cascada” que tienen efectos directos a escala global y exacerban la incertidumbre. Al esbozar la agenda de los líderes, la Secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, advirtió que el conflicto de Ucrania «ha elevado los precios de los alimentos y la energía» y plantea «enormes riesgos para el crecimiento global». «Lo más importante para el crecimiento es que Rusia ponga fin a su brutal guerra contra Ucrania», dijo en una conferencia de prensa en la capital india. Un objetivo claro, pero muy difícil de alcanzar. La «neutralidad prorrusa» de China en su búsqueda de un nuevo orden mundial posoccidental es un factor de complicación que debe abordarse. «Es necesario fortalecer el apoyo internacional a Ucrania y es importante continuar brindando asistencia económica oportuna», señaló Yellen, señalando medidas como el programa de préstamos del Fondo Monetario Internacional por 15.500 millones de dólares y la propuesta de la Unión Europea de un recurso de 50.000 millones de euros. paquete hasta 2027. Escribió el primer ministro británico, Rishi Sunak, en X antes de aterrizar en Nueva Delhi, para trazar la línea común con Occidente: «Putin no volverá a aparecer en la cumbre del G20, pero apoyaremos a Ucrania».

Pero también China, no sólo Rusia, es objeto de discusión bilateral entre los dos líderes. Yellen señaló, por ejemplo, que en el país asiático «hay una desaceleración económica» que «requiere políticas de ajuste. Estamos observando, pero no veo efectos importantes en Estados Unidos». Palabras al fin y al cabo en tono suave, pero que indican cómo los focos están centrados en lo que sucede en la República Popular. «China enfrenta una serie de desafíos globales a corto y largo plazo, y estos son desafíos económicos que estamos observando de cerca», añadió el ex presidente de la Reserva Federal.

