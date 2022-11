Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Putin: Kherson sigue siendo territorio ruso

Zelensky: No cerré la puerta a las negociaciones con Moscú

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en una entrevista con CNN, negó haber cerrado la puerta a las negociaciones con Rusia. Zelensky dijo: «No escuché nada más que un ultimátum del actual presidente de la Federación Rusa, pero no cerré la puerta. Dije que estaríamos listos para hablar con Rusia, pero con una Rusia diferente. Un país realmente listo». Por la paz Alguien que esté dispuesto a admitir que son ocupantes «. Y el presidente ucraniano agregó: «Tienen que devolver todo. Tierra, derechos, libertades, dinero. Y lo más importante, justicia», «Hasta ahora, no he escuchado tales declaraciones de la Federación Rusa, ni de Putin ni de nadie más». .”