Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Moscú: Ataque al aeropuerto de Kursk

El Kremlin: «Putin no tiene conversaciones programadas con Macron»

El presidente ruso, Vladimir Putin, actualmente no ha fijado una fecha para una conversación con el presidente francés, Emmanuel Macron, a pesar de la intención declarada del jefe del Elíseo de mantener el contacto con su homólogo ruso. Así lo afirmó el asistente del presidente ruso, Yuri Ushakov, durante una conferencia de prensa. «Ahora no -dijo en respuesta a un periodista de Interfax que le preguntó si estaba programada una entrevista-. Macron ha hablado de esto varias veces, diciendo que quiere mantener el contacto y el diálogo con Putin, pero hasta ahora no se han tomado medidas concretas». en este contexto. «