A Sony le han ofrecido un contrato de 10 años, confirma el jefe de Microsoft – Multiplayer.it

brad smith, presidente microsoftDijo que la empresa le ofreció a Sony una un acuerdo dove se compromete a llevar los juegos de la franquicia a PlayStation Call of Duty por 10 añosEsto confirma el informe publicado por el New York Times hace unas semanas.

La confirmación proviene de un artículo de opinión escrito por el propio Smith en el Wall Street Journal Opinion, en el que explicaba por qué cualquier oposición de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU. a la adquisición de Activision Blizzard sería un «error fatal» que limitaría la competencia.

El jefe de Microsoft dice que una «parte vital» de los ingresos de la serie Call of Duty se deriva específicamente de las ventas en PlayStation y que hacer que el juego sea exclusivo de Xbox no solo perjudicaría a Sony, sino también a Microsoft y a la franquicia misma.

Smith confirma que el acuerdo propuesto de 10 años con Sony cubre «todos los nuevos juegos de Call of Duty» y que todos «estarán disponibles en PlayStation el mismo día No está claro si la compañía japonesa aceptó o no estos términos, pero Smith agregó que Microsoft no tendría ningún problema en proponer un acuerdo similar para otras plataformas y hacerlo legalmente vinculante.

«Una parte vital de los ingresos de ‘Call of Duty’ de Activision Blizzard proviene de la venta de juegos de PlayStation. Dada la popularidad del juego cruzado, sería desastroso para la franquicia ‘Call of Duty’ y para la propia Xbox, ya que alienaría a millones de jugadores», dijo Brad Smith.

Es por eso que le ofrecimos a Sony un contrato de 10 años para que cada nueva versión de Call of Duty esté disponible en PlayStation el mismo día que llegue a Xbox. Estamos abiertos a reafirmar el mismo compromiso con otras plataformas y hacerlo legalmente exigible. Reguladores del Reino Unido y la UE. Microsoft hizo un compromiso similar con la Comisión Europea cuando adquirió LinkedIn en 2016, dando a los servicios de la competencia acceso a tecnologías clave”.

El artículo de Smith confirma indirectamente las preocupaciones de Microsoft sobre la posible oposición de la Comisión Federal de Comercio de EE. UU., así como de las autoridades antimonopolio del Reino Unido y la UE, a la adquisición de Activision Blizzard. Según un informe de Bloomberg, el gigante de Redmond ya estará listo para pelear en los tribunales para asegurarse de que se lleve a cabo la jugada de $68 mil millones.