Ucrania – Rusia, noticias de guerra hoy. Kyiv: “El aeropuerto de Saratov, Rusia, fue atacado.

Rusia, Peskov: el Kremlin no sabe la causa de las explosiones de la base aérea

El Kremlin desconoce las causas de las explosiones en las bases aéreas de las regiones Riazán Y el Sarátovdijo el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov. Los periodistas le pidieron a Peskov que comentara los informes de algunos canales de Telegram de que los incidentes fueron causados ​​por sabotaje ucraniano. “Solo vi esas noticias en los medios, pero no tengo información precisa y no puedo comentar. Le sugiero que se comunique con el Ministerio de Defensa”, dijo. Se informaron explosiones en los aeropuertos de las regiones de Ryazan y Saratov. En particular, los medios informaron de una poderosa explosión y un rayo. Engels, donde hay un aeródromo para bombarderos estratégicos y de largo alcance. También hubo noticias de una explosión que mató a personas en el estacionamiento de un aeropuerto cerca de Ryazan.