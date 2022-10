Ucrania, alarma en todo el país y ataques de Kyiv en Belgorod. Israel junto a Zelensky: ‘Irán da misiles a los rusos, debemos contribuir’

Once ejército rusos asesinatoUna Planta de energía es un depósito de combustible Ambos bombardeados. Así como dieciséis explosiones en la zona del aeropuerto. Sucede en la región rusa. Bélgorodel territorio fronterizo de la Union Más cercano al frente caliente del noreste de Ucrania Járkov Y la tierra de tránsito de las tierras rusas a las regiones. lucha. Al mismo tiempo Ucrania Y las incursiones rusas tuvieron lugar durante una hora, con campanas de alarma sonando en todas las regiones. «YO misiles rusos«Tomen en serio la alarma aerotransportada», dijo el jefe de la administración regional de Mykolaiv durante los ataques. Vitali Kimmientras que el jefe de la Administración Estatal Regional de Kirovohrad Andrei Rajkovic “El cielo da miedo, el enemigo está disparando misiles a través de Ucrania”, escribió en las redes sociales. los Kremlin Mientras tanto, declaró que la asistencia de la OTAN a Ucrania «complica la situación» pero «no afecta de ninguna manera los objetivos de Rusia». Y ahora llega el rescate de Kyiv, tras las duras críticas que ha recibido Zelensky en los últimos meses Israel: “Entrega a Irán misiles balísticos Rusia tiene un llamado para que Israel brinde asistencia militar a Ucrania”, dijo el Ministro de la Diáspora en un tuit. Té nahmán.

Porque Belgorod es una estrategia – sólo Bélgorod Hay un polígono militar donde se entrenan los hombres que van a combatir Ucrania. a Cruce costumbres También crucial para la gran movilización «parcial» de hasta 300.000 reclutas para fortalecer el poder militar de Rusia en el país. Ucraniaque fue ordenada y anunciada el 21 de septiembre por el presidente ruso el presidente ruso vladimir putin. Esta no es la primera vez que Bélgorod Envueltos en conflicto: ya han sido bombardeados en los últimos meses Comodidades ejércitoa zona de almacenamiento aceite Y recientemente un almacén Munición es un Línea Ferrocarril. Incluso un edificio de apartamentos fue alcanzado por algunos misiles. Nadie se ha atribuido la responsabilidad de los ataques, aunque Rusia Supuestamente vienen del otro lado de la frontera. Entonces, desdeUcrania. Por otro lado, Kyiv ha argumentado repetidamente que los propios rusos y sus misiles fuera de control son los culpables de los ataques.

Explosiones cerca del aeropuerto – “Reportado por residentes 16 explosiones Cerca de la zona del aeropuerto BélgorodEn Rusia”, escribió el Centro de Comunicaciones Estratégicas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Telegram, según informó Ukrinform. Los medios ucranianos publicaron videos en los sitios que mostraban montones de humo después de los bombardeos en la base aérea. Según la agencia de noticias estatal rusa, RIA NovostiEsta mañana, el sistema de defensa aérea funcionó. BélgorodHubo 16 explosiones, las ventanas de las casas temblaban, las alarmas de los autos se dispararon y hubo un ruido muy fuerte”.

Disparos en el campo de tiro – disparar en ejército El Ministerio de Defensa ruso declaró que eran «terroristas» que no estaban mejor definidos. tal vez se trataba de reclutas que filmaron armas automáticas contra sus compañeros de armas. por lo menos 15 heridosFue llevada a hospitales, dijo el Ministerio de Defensa ruso. lunes, conjuntos Él vuelaResponde fuego. Oleksiy Aristovichasesor del presidente ucraniano, dijo que en el origen del tiroteo hubo una discusión sobre religión, dado que los dos atacantes, que luego fueron abatidos, procedían del país centroasiático. Tayikistán que son predominantemente musulmanes, mientras que aproximadamente la mitad de los rusos siguen varias denominaciones cristianas. El ministerio ruso dijo que los atacantes procedían de un país de Rusia. Comunidad de Estados Independientes, que incluye nueve ex repúblicas soviéticas, incluida Tayikistán. En cuanto al otro ataque, que tuvo como objetivo un tanque de combustible el sábado, “el incendio se apagó en un tanque de 3.000 metros cúbicos. no queda nadie lesióndijo un portavoz de los servicios de emergencia rusos. El ataque del día anterior a alguien. Planta de energía Además de las llamas un perder el conocimiento En diferentes puntos de la capital, que es llamada por su nombre región.

Una discusión sobre religión habría estado en el origen del tiroteo de ayer en un campo de entrenamiento militar en la región de Belgorod, en el suroeste de Rusia, en el que murieron 11 compañeros. Para confirmar esto, escribió The Guardian, Oleksiy Aristovich, quien afirmó en una entrevista en YouTube que

«Listo para liberar Zaporizhzhia» El alcalde en el exilio Melitópol Iván Fedorovanunciado en cable que las fuerzas armadasUcrania Se preparan para liberar parte del ejército ruso ocupado en la zona Zaporiyiala región sureste de Ucrania donde se encuentra la planta de energía nuclear más grande de Europa. Fiódorov Mencioné específicamente que no está lejos de joliepool Las unidades de Kyiv destruyeron un depósito de municiones, mientras que un Tokmokbiología Kamianets Dniprovska Las fuerzas de la Unión sufrieron grandes pérdidas en términos de soldados y equipo. Por otro lado, durante la noche, la región del este de Ucrania nikópol Fue alcanzado por las fuerzas rusas lanzadas por 40 misiles Golpeó edificios residenciales y líneas eléctricas y dejó a 1.500 familias sin electricidad. «Los rusos No salieron de la zona a descansar. nikópol esta noche. disparar nikópol Y el Marganitska. Un hombre de 47 años resultó herido en varias ocasiones. El jefe de la administración militar regional de Dnipropetrovsk dijo que el bombardeo provocó un incendio. Enamorado Reznichenkosegún medios ucranianos.