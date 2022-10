Bancos, los ingresos están aumentando gracias a las tasas de interés más altas. Pero para los depósitos de los titulares de cuentas, la recompensa sigue siendo inferior a cero.

Dado que cualquier persona con una hipoteca variable tiene que sacar un nuevo préstamo de cualquier tipo y pedir un préstamo o préstamo, notará, El interés a pagar aumentó Y mucho también. Este fenómeno no es sólo italiano sino que une a gran parte de las economías avanzadas. Los bancos centrales están de pie Elevar el costo del dinero para combatir la inflación. En el Estados Unidos El interés a pagar en una hipoteca a treinta años es cercano a 7%es decir, en los valores más altos desde 2002, en Gran Bretaña Los costes de las hipotecas han aumentado de media más de un 40% y la prima ya no es beneficiosa frente a los alquileres. En los países de la eurozona, las cifras son algo inferiores pero no muchas. Las tasas hipotecarias en la eurozona son «Un aumento significativo» En los primeros seis meses del año, con motivo de «Mayor aumento en la historia en seis meses«Habiendo alcanzado un mínimo histórico del 1,3% en septiembre de 2021» Banco central europeo En su último boletín económico.

Esta condición de tasas altas Bálsamo para presupuestos bancos. La actividad bancaria en sí es en realidad el préstamo de dinero de los depositantes pagándoles un cierto interés y usando este dinero para hacer préstamos. Vencimientos más largos y tasas de interés más altas. Esta diferencia, el llamado margen de intermediación, garantiza en promedio 60% de los ingresos de las entidades de crédito. Una vez que este fue el trabajo casi exclusivotanto a los bancos que se acostumbraba resumir la vida de los banqueros en tres números: 3-6-3. Obtienes depósitos pagando un 3% de interés, prestas dinero pidiendo un 6% ya las 3 de la tarde te vas a jugar al golf. Las cosas han cambiado Con el tiempo y hoy los bancos hacen un poco de todo. Pero esto sigue siendo el corazón de la industria crediticia. Cuanto mayor sea el interés fijado por los bancos centrales (que se relaciona con las tasas a las que los bancos se prestan dinero entre sí en el corto plazo pero termina afectando más o menos directamente a todos los tipos de préstamos), Cuanto más espacio tienen los bancos para moverse entre los dos valores y la ganancia. Hace unos días, el Comité de Basilea, la organización que afirma que “las tasas de interés altas deberían ser tan Soporte de ingresos de corretajeEstimación de la empresa de servicios financieros jeffreys sobre mí Los tres primeros bancos británicos siento que Nat West, Lloyd y Barclays Verá aumentar sus ingresos de aquí a 2024 en 12 mil millones de libras (13.600 millones de euros) gracias al aumento de los márgenes de intermediación.

Sin embargo, debe haber un inconveniente. o Los intereses que pagan los bancos a quienes los prestan también deberían aumentares decir, titulares de cuentas. Años de tasas de interés cero Los clientes pueden acostumbrarse al concepto La cuenta corriente no da para nada, De hecho, es un costo. Si quieres juntar algunas monedas, deberías hacerlo. Al menos elige cuentas de depósito Para lo cual se requiere que el dinero esté disponible por un período determinado, seis meses, un año, etc. Cuanto más tiempo acepte el cliente no retirar fondos, mayor será el interés. Sin embargo, al menos en teoría, las cosas podrían empezar a cambiar y las tasas de interés podrían subir. En teoría, precisamente, porque todavía no se ha movido casi nada. los Fattoquotidiano.it Consultó a los tres primeros grupos bancarios italianos sobre el asunto. el mas grande, Intesa San Paolo, respondió que «La cuenta corriente siempre ha sido concebida como un servicio prestado por el banco para satisfacer necesidades como gestión de pagos, Entrada de sueldos, localización de utilidades. El cliente paga un costo fijo mensual y ya no hay ninguna tarifa por eso tampoco Hay otras herramientas de gestión de liquidez disponibles«. En definitiva, aceptar nuestro dinero casi del banco Estamos felices.

ser una respuesta grupo unicredit: “Porque todos los años hacemos evaluaciones de la dirección de las principales variables financieras, y si el fenómeno se mantiene, determinamos posteriormente las acciones más adecuadas”.. Aún no se han decidido cambios Ni de Bper que contesta: «Bper Banca sigue de cerca la dinámica que se ha producido en el mercado financiero en los últimos meses. En este contexto, Bper define una serie de soluciones que ofrecerá a sus clientes para invertir liquidez a vencimiento a corto y mediano plazo. En cuanto a Bonificación por depósitos en cuentas corrientes, Por el momento, no se ha tomado ninguna decisión sobre ningún cambio”.

Tras la mentira de las cuentas corrientes italianas 1500 mil millones de euros Reiteramos que los bancos deben poder hacer negocios con los bancos y otorgar préstamos a las familias empresarias. pequeño interés 0,1% Repartirá 1.500 millones de euros a los cuentahabientes en un año, nada decisivo salvo el apoyo a poder adquisitivo Se seca rápidamente y puede compensar el costo de mantener una cuenta. La educación financiera definitivamente explicará que El dinero debe ser invertido. Evalúa los riesgos que estás dispuesto a correr y el tiempo del que te quieres privar. Pero en estos tiempos gran incertidumbre financiera (El año pasado, las acciones, los bonos y los valores gubernamentales perdieron su valor) Las inversiones arriesgadas son una promesa para corazones fuertes. Mientras tanto, sin embargo, la inflación está devorando el valor real del dinero en depósito y El protector se encuentra entre el martillo y el yunque.

Los bancos, por ahora, siguen jugando fácil dado que El Banco Central Europeo mantiene abiertas sus líneas de crédito a tipo cero o incluso negativo, En esencia, a los bancos les conviene aceptar el dinero. En teoría, estos fondos deberían destinarse a financiar inversiones en la economía real (préstamos empresariales, hipotecas, etc.), de hecho hasta ahora han sido utilizados por los bancos de la Eurozona para generar beneficios principalmente mediante la compra de productos financieros. Un regalo de Dios, hasta ahora, continúa.