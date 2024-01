Ubisoft+ Premium y Classics, la suscripción se duplica en PC: aquí tienes el precio y los juegos

En cambio, Ubisoft+ Classics te permitirá deshacerte de la mayoría de estas funciones y centrarte en ellas. El catálogo consta de unos cincuenta juegos. incluidos Far Cry 6, Watch Dogs Legion, Rainbow Six Extraction, Immortals Fenyx Rising y Assassin's Creed Odyssey, lo que le permitirá ahorrar muchas tarifas mensuales.

No es casualidad que la noticia se haya anunciado simultáneamente con el lanzamiento de Prince of Persia: The Lost Crown, porque el mensaje es muy claro: con Ubisoft+ Premium tendrás acceso a todo el catálogo de la editorial en PC, así como… . Todos los partidos del primer día. Y cualquier acceso anticipado, además de una selección de títulos de Luna y Xbox.

Ir a Ubisoft

La corona perdida del Príncipe de Persia

“Garantías premium Acceso a nuevos lanzamientos Y en algunos casos, como Prince of Persia: The Lost Crown, acceso anticipado a los próximos títulos”, explicó Philippe Tremblay, director de suscripción de Ubisoft.

“A todo esto se suma el acceso a nuestra web catálogo enorme, que incluye la versión premium, contenido descargable (DLC) y recompensas mensuales. La oferta está disponible en Xbox, PC y Amazon Luna. Una sola suscripción será suficiente para acceder a juegos en todas estas plataformas. Los jugadores pueden suscribirse a Ubisoft+ Premium por un coste mensual de 17,99 €.

«Alternativamente, los jugadores pueden suscribirse a Ubisoft+ Classics, una selección de los juegos más populares de nuestro catálogo, como Far Cry 6, Rainbow Six Siege y Watch Dogs: Legion. Este catálogo está disponible para los miembros de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium. Crecerá con el tiempo a medida que se expanda.» Ya disponible para PC a través de Ubisoft Store por 7,99 € al mes.

Watch Dogs: Legión

“Desde el día del lanzamiento hasta hoy, hemos tenido millones de jugadores jugando con ellos en general. Más de 600 millones de horas«2023 seguirá siendo nuestro año más importante», explicó Tremblay.

«Ya hemos superado las expectativas en términos de nuevos suscriptores al programa, y ​​en octubre alcanzamos nuestro mayor número de usuarios activos mensuales. Nos alegra saber que los jugadores valoran nuestro servicio».

En cuanto a la decisión de crear Ubisoft+ Classics, el responsable de suscripciones dijo: «Si miramos los resultados, podemos concluir que los suscriptores demuestran que valoran nuestro catálogo. Así que pensamos en crear un servicio basado en este catálogo».

«Creemos que es una oferta sólida y un buen precio. También continuaremos agregando nuevos juegos para permitir a nuestros jugadores descubrir todos nuestros mundos».