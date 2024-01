Muerte en el espacio: esto es lo que le pasa al cuerpo

La muerte en el espacio es una posibilidad que debe tenerse en cuenta de cara a la futura exploración espacial. Esto es lo que le pasa al cuerpo de un astronauta cuando muere

Quizás no todo el mundo lo sepa desde los inicios de la exploración espacial. 18 personas murieron en el espacio. De ellos, 14 eran astronautas de la NASA: hay que decir que las muertes se produjeron en tierra o en la atmósfera (Apolo 1), despegue (Challenger) y regreso (Columbia). Dado que existe el deseo entre la comunidad científica de volver a enviar humanos a la Luna y Marte, la posibilidad de muerte en el espacio es completamente improbable. no subestimes Sería muy diferente de las muertes, no menos terribles e importantes de recordar, mencionadas anteriormente (a diferencia de lo que ocurrió en 1971, cuando tres astronautas a bordo de la Soyuz 11 murieron en el espacio). Pero intentemos comprender cuánto tiempo podremos sobrevivir en el vacío del espacio. antes de morir. ¿Qué pasará con el cuerpo de un astronauta muerto?

¿Qué pasa si un astronauta muere en el espacio?

Actualmente no existe uno real. Protocolo oficialPero las principales agencias espaciales del mundo ya están tomando medidas en caso de que uno o más astronautas lo logren. Muere en el espacio. La solución más obvia es recuperar el cuerpo y devolverlo a la Tierra. Esto sólo es concebible para misiones en la Estación Espacial Internacional, porque la nave espacial ya cargada con una tripulación no tendría suficiente espacio para transportar el objeto y porque Riesgos de contaminación Para otros astronautas sería demasiado alto. más, Viaje a Marte el puede necesitar Al menos 3 años Por tanto, la transición entre un viaje de regreso y un funeral inmediato en la Tierra es impensable.

Varias razones

Sin embargo, si el traje sufre daños irreparables o si es atravesado por un fragmento de meteorito, será suficiente. 15 segundos Que un astronauta pierda el conocimiento. La exposición al vacío durante diez segundos literalmente hará que la sangre y el agua se evaporen, el cuerpo se hinchará y los pulmones colapsarán. En estos casos, otros astronautas devuelven el cuerpo a su lugar.Burbuja de aire, manteniéndolo sellado en la zona más fría de la Estación Espacial Internacional, a la espera de su regreso a la Tierra. Otra solución podría ser cuerpo en llamas El fallecido directamente al espacio. Entre otras cosas, en 2015 la NASA encargó a una agencia sueca el diseño de un funeral “eco”. El proceso consistirá en congelar el cuerpo y luego incinerarlo realizando pequeños cortes. Fragmentos de ceniza congelada Para traerlo de regreso a la Tierra. Si en su lugar se encontrara al astronauta Fuera de la Estación Espacial Internacional O si se separa de la estación, su cuerpo seguirá la órbita de la estructura, hasta que vuelva a entrar en la atmósfera y se desintegre.

fuente